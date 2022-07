Nuova 500 Elettrica: City Car of The Year 2022 per Auto Express

Continua a mietere successi la Nuova 500 Elettrica, la city car a zero emissioni che piace sempre di più in particolare nel Vecchio Continente. La piccola elettrica di casa Fiat si aggiudica infatti, per la seconda volta consecutiva, il titolo di City Car of The Year della testata inglese Auto Express: il titolo era già stato vinto anche nel 2021.

A un anno da quel successo di allora, nessun rivale è riuscito ad eguagliare il mix di stile, tecnologia e fascino espressamente italiano della city car del costruttore torinese realizzata e progettata nello storico stabilimento di Mirafiori. Naturalmente, molti acquirenti saranno influenzati dall’aspetto decisamente piacevole della Nuova 500 Elettrica che trasuda fascino retrò e può essere personalizzato a piacimento. Eppure l’interno è probabilmente ancora più impressionante, con il suo design elegante, finiture di alta qualità, dotazioni molto generose e tecnologia all’avanguardia che include l’opzione di un sistema di infotainment intuitivo con ampio schermo da 10,25 pollici che vanta la più recente connettività a disposizione.

In movimento, la Nuova 500 Elettrica si lascia trasportare da un valido propulsore da 116 cavalli di potenza che offre un’accelerazione fluida e scattante. Le dimensioni compatte, lo sterzo leggero e la mancanza della leva del cambio la rendono una perfetta vettura da città, ma la maneggevolezza e la raffinatezza sorprendente fanno sì che si senta proprio come a casa praticamente su qualsiasi strada. Anche l’opzione Cabrio, con tetto in tessuto, regala emozioni da brivido.

Anche i livelli di stress al volante saranno ridotti al minimo grazie all’autonomia della Nuova 500, con la batteria da 42 kWh che permette di percorrere fino a 320 chilometri (dichiarati) con una carica completa. C’è anche l’opzione di ricarica rapida da 85 kW, quindi la batteria può essere ricaricata all’80% in 35 minuti.

La Nuova 500 Elettrica è al vertice in Europa

Va detto che la Nuova 500 Elettrica “galoppa” in Italia, risultando l’elettrica più venduta nel nostro Paese con ottimi riscontri anche in Europa: condizione perfettamente messa in pratica anche durante questi primi mesi del 2022. I primi sei mesi dell’anno certificano la prima piazza in Italia, fra le elettriche, così come in Germania mentre in Francia e Spagna si trova in entrambi i casi in terza piazza per vetture immatricolate.

Un successo che convince il CEO di Fiat, Olivier Francois, il quale ha ammesso che si tratta della “prova tangibile del successo del modello”. Secondo i dati forniti da Jato Dynamics, nel solo mese di maggio in Europa fra le elettriche più vendute c’è proprio la Nuova 500 Elettrica con 6.323 vetture immatricolate contro le 4.570 unità immatricolate dalla Peugeot e-208 che si trova alle sue spalle.