Fiat Doblò: avviata la produzione a Vigo

Stellantis ha ufficialmente avviato la produzione di Fiat Doblò presso lo stabilimento di Vigo in Spagna. La produzione aumenterà progressivamente fino a raggiungere le 220 unità al giorno, previste per ottobre.

La produzione a Balaídos in serie della nuova generazione del veicolo commerciale della principale casa automobilistica italiana dunque è finalmente partito. Questo sarà il primo modello Fiat assemblato da Stellantis Vigo. Le prime unità del furgone corrispondono alla versione elettrica le cui batterie sono assemblate nell’officina della fabbrica.

Stellantis ha iniziato oggi la produzione di Fiat Doblò nel suo stabilimento di Vigo

Fiat Doblò si aggiunge ai furgoni dei marchi Citroën, Peugeot, Opel/Van hall e Toyota che vengono assemblati sulla linea 2. “Siamo molto orgogliosi di questa nuova industrializzazione che aumenterà il nostro volume di produzione e quello dei nostri fornitori”, afferma il direttore dello stabilimento automobilistico Ignacio Bueno. Quest’ultimo non ha nascosto la soddisfazione per l’avvio della produzione di questo modello che garantirà la piena occupazione della sua fabbrica.

Ricordiamo che è stato circa un mese fa che si è saputo dello spostamento della produzione della nuova generazione di Fiat Doblò in Spagna. In precedenza il modello veniva prodotto in Turchia negli stabilimenti Tofas a Bursa. Nelle scorse ore si è anche saputo che la vettura sarà prodotta anche in portogallo presso lo stabilimento Stellantis di Mangualde che proprio ieri ha festeggiato i primi 60 anni di attività. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno nei prossimi giorni a proposito della produzione di questo importante veicolo di Fiat.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: ecco quante auto elettriche il gruppo automobilistico ha venduto in Spagna nella prima metà del 2022