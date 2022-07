Stellantis: ecco quanti EV ha venduto in Spagna nella prima metà del 2022

Stellantis continua ad essere protagonista in Spagna nel segmento delle auto elettriche. Il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe e guidato a livello globale dal numero uno Carlos Tavares ha venduto 10.373 veicoli elettrici e ibridi plug-in in Spagna durante la prima metà dell’anno in corso. Con questo risultato il produttore automobilistico ha raggiunto una quota di mercato del 25,7 per cento, come riportato dalla società in una nota nelle scorse ore.

Stellantis: quota di mercato del 25,7 per cento nel segmento degli EV in Spagna nel primo semestre 2022

A giugno, le consegne di questo tipo di veicolo nel mercato spagnolo da parte del gruppo guidato da Carlos Tavares sono state 2.303, il che significa che un veicolo elettrificato su tre immatricolato in Spagna in quel mese era di Stellantis (29,8 per cento).

Il mese scorso, l’azienda ha immatricolato 1.358 veicoli ibridi plug-in in Spagna e 945 elettrici, mentre nei primi sei mesi dell’anno le vendite di ibridi plug-in dell’azienda hanno raggiunto 6.545 unità e ha anche consegnato 3.828 modelli elettrici. Insomma numeri di tutto rispetto per l’azienda che è stata costituita nel mese di gennaio del 2021.

La società ha indicato che attualmente commercializza in Spagna più di 40 modelli elettrificati dei suoi marchi Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Opel e Peugeot. Questi sono destinati ad aumentare nei prossimi mesi. Insomma sicuramente per la società del Presidente John Elkann un buon risultato in Spagna. Si spera naturalmente che le cose possano andare ancora meglio nel corso del secondo semestre del 2022.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: il gruppo automobilistico e i principali sindacati concordano altre 1.820 partenze volontarie in Italia