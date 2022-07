Opel per l’interazione tecnologica tra batteria ed elettromobilità a idrogeno

Opel svolge un ruolo di primo piano nello sviluppo di veicoli elettrici a celle a combustibile alimentati a idrogeno all’interno del Gruppo Stellantis. Da quest’anno esiste una versione corrispondente del furgone Vivaro-e Hydrogen, così come i modelli gemelli di Citroën e Peugeot. In un’intervista rilasciata alla stampa tedesca il responsabile dell’introduzione della strategia per l’idrogeno e le celle a combustibile, Lars-Peter Thiesen, ha sostenuto un’interazione tra batteria ed elettromobilità basata sull’idrogeno che è aperta a tutte le tecnologie.

Opel sostiene l’interazione tra batteria e elettromobilità a idrogeno per il futuro

A vantaggio del tipo di trasmissione alternativo, Thiesen ha affermato che sono possibili “veicoli a emissioni zero” con i quali dallo scarico esce solo vapore acqueo. I veicoli alimentati in questo modo possono anche essere riforniti di carburante in tre minuti utilizzando un processo standardizzato a livello internazionale. Inoltre, c’è una autonomia elevata.

Il Vivaro-e Hydrogen mantiene anche l’ intero spazio di carico rispetto a un motore a combustione o a un azionamento elettrico a batteria, che è “non banalità” con un azionamento a celle a combustibile. Per fare ciò, si basano su un concetto in cui la cella a combustibile è solo circa la metà delle dimensioni della potenza massima del motore elettrico.

Nello sviluppo tecnico, i principali ostacoli sono stati superati, ha spiegato il manager Opel. Tuttavia, i veicoli elettrici a idrogeno avrebbero svantaggi ancora maggiori: l’infrastruttura inadeguata delle stazioni di servizio, i costi elevati per la tecnologia dei veicoli dovuti al numero ridotto di unità e la disponibilità di idrogeno “verde”, ovvero prodotto in modo sostenibile e climaticamente neutro.

L’accelerazione della tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno è ora iniziata, ma non c’è ancora produzione di massa. Finché i costi unitari sono ancora bassi e i costi dei componenti sono quindi elevati, è necessario il sostegno del governo, ha affermato Thiesen. “Con la sovvenzione, di cui beneficia pienamente il cliente finale, possiamo quindi offrire loro tassi di leasing di conseguenza interessanti”.

Per quanto riguarda i rapporti con la tecnologia delle batterie, il manager di Opel ha affermato che le tecnologie sono complementari, i clienti e le aziende hanno bisogno di entrambe. Ad esempio, ci sono aziende con dipendenti che portano a casa l’auto del lavoro, ma spesso non hanno come ricaricarla a casa. Qui è necessario il classico modello di stazione di servizio. “Ecco perché abbiamo bisogno di entrambe le tecnologie, perché ci sono aree commerciali che non possono funzionare sulla base dell’impianto elettrico a batteria”, afferma il manager Opel.

Secondo il dirigente di Opel, la casa automobilistica di Rüsselsheim si sta attualmente concentrando sui furgoni per la consegna dell’idrogeno. Tra due anni ci sarà un modello più grande. La capacità produttiva passerà dagli attuali 1.000 a 10.000 nel 2024. Nel caso delle autovetture, bisogna vedere come si evolverà il mercato.

