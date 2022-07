Ferrari spiega perché non ha fermato Leclerc con la safety car

Charles Leclerc è rimasto senza vittoria a Silverstone lo scorso fine settimana per la decisione di non fermarsi con la safety car. La Ferrari si “giustifica” affermando di temere che in quel caso avrebbero potuto perdere la prima posizione facendo un confronto con quanto avvenuto nel GP di Abu Dhabi 2021. Il boss della Ferrari Mattia Binotto ha usato Lewis Hamilton come esempio del perché hanno deciso di non far fermare Leclerc e di far fermare Carlos Sainz a Silverstone.

Mattia Binotto ha provato a spiegare perché Leclerc non si è fermato ai box con la Safety Car

“Aveva senso dare priorità a chi aveva la posizione di leader in pista. Questa strategia non è insolita, la facciamo sempre. Se Leclerc si fosse fermato, i nostri rivali avrebbero fatto il contrario e noi avremmo perso la posizione. Come è accaduto a Lewis Hamilton ad Abu Dhabi l’anno scorso “, ha spiegato Mattia Binotto.

“Allo stesso tempo abbiamo deciso di cambiare strategia con Carlos per coprire tutte le opportunità. Se non lo avessimo fatto, non avremmo ottenuto la vittoria”, ha aggiunto Binotto che implicitamente lascia intendere di aver sbagliato mossa con Leclerc.

I dati mostrano che la Ferrari aveva chiaramente spazio per fare una doppia sosta e nel peggiore dei casi sarebbe uscita con una nuova morbida dietro le gomme dure di una vettura con un ritmo più basso, come la Mercedes di Lewis Hamilton. Nonostante queste giustificazioni le polemiche in casa Ferrari non si arrestano. Sempre più le decisioni prese dalla scuderia stanno lasciando perplessi tifosi, giornalisti e addetti ai lavori.

Ti potrebbe interessare: Charles Leclerc guida per le strade di Miami a bordo di una Ferrari Roma per F1 2022