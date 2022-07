Fiat conquista la leadership in Brasile nel primo semestre del 2022

Dimostrando di essere arrivata al primo posto del podio, Fiat ha chiuso giugno alla guida del mercato brasiliano, come ha fatto per tutto il primo semestre dell’anno. In cima alla classifica delle vendite, lo storico marchio italiano si è assicurato una quota di mercato pari al 21,9% e oltre 187.000 vendite da gennaio a giugno.

Vale la pena ricordare che in questo primo semestre la casa automobilistica italiana è leader non solo nelle vendite dirette, ma anche nel retail, con il 17,3% del mercato. In totale, è in testa da 18 mesi consecutivi, ovvero un anno e mezzo.

Fiat: oltre 187.000 auto vendute da gennaio a giugno 2022

Il Fiat Pulse, lanciato nell’ottobre 2021, è uno dei veicoli più venduti nel semestre. Il modello si è distinto nel competitivo segmento dei SUV, che attualmente è il più grande del Brasile e rappresenta il 37% del mercato totale. In meno di un anno, il veicolo occupa già oltre il 10% della quota di mercato nel semestre, con circa 25.000 unità vendute, e si è assicurato ancora il primo posto tra i SUV ad aprile.

La leadership assoluta nei pick-up è un altro highlight di Fiat nella prima metà del 2022 con il 51,9% di questo mercato. Praticamente un veicolo su due vendute è del brand torinese, che negli ultimi anni si è consolidato al primo posto in un segmento in crescita.

Il Fiat Strada ha guidato il mercato brasiliano e latinoamericano nei primi sei mesi dell’anno e detiene il 93% della sua categoria mentre il fratello maggiore Toro porta anche grandi numeri nel segmento ed è il primo tra i pick-up di media cilindrata con l’85% di quota di mercato.

Nell’anno, il marchio italiano ha piazzato tre modelli tra i 10 best seller: Strada, Mobi e Toro. Da notare inoltre che la Fiat 500 Elettrica, lanciata poco meno di un anno fa, è già al settimo posto tra i veicoli 100% elettrici più venduti in Brasile.

Vale la pena notare che il marchio di Stellantis ha molti motivi per festeggiare al termine del primo semestre in cui ha avuto una posizione di alto profilo, ma che le principali novità del marchio per l’anno devono ancora arrivare e portano aspettative di grandi risultati. Il secondo semestre vedrà, tra le altre attrazioni, l’inizio delle vendite del Fiat Scudo, oltre al grande lancio che tutti aspettano: il Fiat Fastback.

21% di quota di mercato a giugno in Brasile

A giugno, Fiat ha raggiunto una quota di mercato pari al 21%, con 34.862 unità vendute. Inoltre, il nuovo Fiat Strada continua ad essere il veicolo più venduto nel mercato interno con 9840 unità nel sesto mese dell’anno. Fiat ha anche inserito altri due modelli nella top 10 del mese: la Cronos al sesto posto con 6048 unità vendute e il Pulse al decimo con 4839 esemplari consegnati.

Il sesto mese dell’anno ha portato ancora novità per il costruttore torinese. La gamma di Fiat è stata ampliata con l’arrivo del nuovo Scudo, un furgone di media cilindrata che risponde alle più svariate esigenze e con una vocazione tipicamente urbana. Oltre al motore turbodiesel, viene offerto anche in versione 100% elettrica.

Totalmente pensato per la redditività del business di chi acquista, il nuovo Fiat Scudo arriverà nelle concessionarie del Brasile ad agosto. A proposito di showroom, è stato lanciato anche Fiat Professional, un programma di prodotti, servizi e soluzioni per i clienti professionali del marchio, che dal 1° agosto dovrebbe essere disponibile presso più di 200 concessionarie sul territorio nazionale.

A giugno è stato confermato anche il nome del SUV coupé: Fiat Fastback. Rappresenta un’altra tappa importante nel consolidamento del riposizionamento del marchio. Infine, Fiat Fiorino ha ricevuto, per il sesto anno consecutivo, nella categoria Cargo Van, il premio Best Resale Value Seal – Veicoli Commerciali, organizzato da Agência AutoInforme, Editora Frota e Textofinal.