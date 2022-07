Citroen aprirà 20 nuovi concessionari entro fine mese: ecco dove

Citroen ha pianificato di aprire 20 showroom in tutta l’India entro la fine di questo mese mentre si prepara a svelare la sua nuova C3 di segmento B. Lo ha confermato la casa automobilistica francese che fa parte del gruppo Stellantis questa domenica.L’azienda ha presentato la sua ultima offerta di prodotti “C3” presso il La Maison Citroen Showroom di recente apertura a Mount Road, una delle arterie stradali della città, qui, afferma un comunicato stampa.

Citroen: la casa francese ha annunciato l’apertura di 20 nuovi showroom entro la fine di questo mese di luglio in India

Lo showroom faceva parte dell’espansione della rete dell’azienda con nove di questi punti vendita situati a Chandigarh, Jaipur, Lucknow, Bhubaneshwar, Surat, Nagpur, Vishakapatnam, Calicut e Coimbatore. “La rete di concessionari per Citroen India raggiungerà 20 showroom in tutta l’India entro luglio 2022”, ha affermato.

“Siamo entusiasti di innovare e lanciare La Maison Citroen a Chennai e questo showroom è una pietra miliare importante mentre ci prepariamo al lancio della nostra prima auto mainstream, la nuova C3”, ha affermato Saurabh Vatsa, Brand Head di Citroen India.

La Citroen C3 sarà presentata il 20 luglio e sarà disponibile per la vendita al dettaglio negli showroom La Maison Citroen e anche attraverso il sito Web ufficiale.

Lo showroom si caratterizza per la presenza di numerosi schermi, con il debutto di “AnyTime AnyWhere AnyDevice AnyContent” e un configuratore 3D ad alta definizione unico che consente ai clienti di sperimentare il prodotto con una vista a 360 gradi. “Le prenotazioni anticipate per i clienti che vogliono essere tra i primi a possedere questa nuova offerta Citroen sono iniziate dal 1 luglio”, ha affermato la società in un comunicato.

