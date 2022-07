Jeep Grand Cherokee Trailhawk: offerto solo come PHEV

Quando la rinnovata Jeep Grand Cherokee è stata lanciata lo scorso autunno, era disponibile in un’ampia gamma di allestimenti e combinazioni di propulsori, inclusa una nuovissima ibrida plug-in soprannominata 4xe, offerta in cinque diversi livelli di dotazione. Il Costruttore ha presentato per la prima volta il sistema 4xe PHEV sulla Wrangler, poi rivelatosi un enorme successo, e adesso sta promuovendo la sua strategia di elettrificazione rendendo la variante fuoristrada Trailhawk della Grand Cherokee disponibile esclusivamente con la configurazione 4xe per il 2023.

Jeep Grand Cherokee Trailhawk: c’è spazio solo per l’alimentazione PHEV nel listino prodotti

Il Model Year 2022 della Grand Cherokee Trailhawk è proposto con i collaudati Pentastar V6 e Hemi V8 di Stellantis, insieme al 4xe, ma ora l’ibrido rappresenta l’unica opzione. Tuttavia, non è esattamente un aspetto negativo, poiché Trailhawk 4xe garantisce un fantastico mix di raffinatezza su strada e capacità offroad. Abbina un turbo a quattro cilindri da 2,0 litri a una coppia di unità elettrici e un pacco batteria da 17,3 kilowattora, per un totale di 375 cavalli e 638 Nm. L’Hemi V8 eroga solo 357 CV e 529 Nm, e il 4xe ha il vantaggio ulteriore di 40 miglia di autonomia full electric.

Il prezzo della Grand Cherokee del 2023 deve ancora essere annunciato; perciò, bisognerà attendere note ufficiali direttamente dalla compagnia. Fino a quel punto saranno consentite giusto delle speculazioni, magari corrette, magari no. Non sarebbe una sorpresa se Jeep iniziasse a proporre l’ibrido esclusivamente su altri livelli di allestimento Grand Cherokee e a sua volta sulla allungata Grand Cherokee L dovrebbe ottenere lo stesso propulsore plug-in entro il termine dell’anno. Jeep è operativa pure sulle declinazioni 4xe di Wagoneer e Grand Wagoneer.

D’altro canto, non è dato stabilire di quali motori si avvarranno. Premesso che il mercato principale del brand siano tuttora gli USA, dei recenti rumors parlano di propositi di espansione nel Vecchio Continente. E alla luce del provvedimento assunto dai Paesi dell’Unione Europea l’eco-sostenibilità non potrà che essere una delle chiavi di volta. Difatti, dal 2035 sarà proibito commercializzare auto termiche, mentre sui biocarburanti, l’idrogeno e le ibride la partita è ancora aperta.