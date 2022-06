Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer: ecco in cosa si differenziano

Anche se a prima vista non sembrerebbe, la Jeep Wagoneer e la Grand Wagoneer sono due veicoli molto diversi. Certo, sembrano identici, ma i due sono destinati a due diversi tipi di acquirenti. Almeno questo è ciò che il marchio Jeep ha dichiarato parlando con Motor Trend nel corso di una recente intervista. Nell’articolo, Motor Trend mette in evidenza ciò che probabilmente la maggior parte delle persone crede: e cioè che il Grand Wagoneer sia la versione top di gamma di Wagoneer. Ma in realtà non è vero. I due sono veicoli completamente diversi e c’è anche una differenza di prezzo di quasi 30 mila dollari tra questi due SUV.

Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer: ecco in cosa differiscono i due modelli

Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer rappresentano rispettivamente i segmenti mainstream e premium. Il presidente di Jeep North America, Jim Morrison, afferma che la vera distinzione tra i due modelli si riduce a ciò che c’è all’interno. “Le differenze principali le troviamo nel powertrain e nei contenuti.” Christian Meunier, presidente globale di Jeep, afferma che il Wagoneer fa parte della parte più mainstream di quel segmento, quella dei SUV da 60 a 85 mila dollari.

Jeep Grand Wagoneer è un passo avanti, in competizione con la parte premium del segmento: GLS, Escalade, Navigator, ecc. Presenta la stessa gamma di finiture di tre serie del Wagoneer, ma in questo caso, i prezzi superano facilmente i 100 mila dollari. Insomma la presenza di motori più potenti e di interni più lussuosi e con più optional rappresenterebbe la principale differenza tra i due modelli giustificando una differenza di prezzo di circa 30 mila dollari.

La confusione tra i modelli peggiorerà progressivamente entro la fine dell’anno, quando Jeep lancerà sul mercato americano anche le versioni L a passo lungo di entrambi, aggiungendoli a una gamma che già vende una Grand Cherokee L. Quindi negli USA la casa americana proporrà Cherokee, Grand Cherokee, Grand Cherokee L, Wagoneer, Wagoneer L, Grand Wagoneer, Grand Wagoneer L.

