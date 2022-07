Leclerc: problemi al motore nelle Prove Libere 2 a Silverstone

Charles Leclerc non ha avuto un venerdì facile in Gran Bretagna, in quanto ha avuto problemi con il propulsore durante le prove libere 2. Questo gli ha anche impedito di fare un buon tempo con le gomme morbide, quindi la squadra ha lavorato prima di loro.

Problemi al motore per Leclerc nelle prove libere 2 a Silverstone

Leclerc è finito quasi mezzo secondo dietro Carlos Sainz nella seconda sessione di prove libere. Il monegasco ha riconosciuto che per lui è stata una giornata difficile, prima a causa delle difficili condizioni meteo nelle Prove Libere 1 e poi per i problemi comparsi alla sua power unit. Tuttavia, non pensa che siano troppo importanti e verranno risolti con alcune modifiche.

“E’ stata una giornata difficile. Nella prima sessione non abbiamo ottenuto molti dati a causa delle condizioni meteo e dei pochi giri. Nella seconda sessione ho avuto un bel po’ di problemi, quindi spero che domani si possa fare una gara pulita e che le cose vadano come vogliamo”, ha affermato.

“Non so se ci sono stati messaggi radio in trasmissione, ma in generale alcuni problemi al power unit hanno reso la vettura difficile da guidare. Va bene, più che problemi si tratta di piccoli aggiustamenti, quindi lo modificheremo per domani”, ha aggiunto.

Proprio quei problemi lo hanno privato di mostrare un ritmo competitivo con la gomma morbida, mentre con la media si è sentito a suo agio. Nonostante tutto, Charles riconosce che l’auto è competitiva e questa è già una buona notizia.

“Sì. Con le soft è stato molto difficile per qualche motivo. Con la nuova medium e ancora una volta abbiamo avuto quei problemi che non erano facili da gestire. Nel complesso penso che la macchina abbia prestazione e quello è positivo. Spero che sabato si possa mettere tutto insieme e passare una buona giornata”, ha dichiarato per concludere.

