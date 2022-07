Fiat Strada: giugno suo miglior mese del 2022

Con 9.800 unità vendute, Fiat Strada è rimasta leader nel mercato brasiliano a giugno, posizione che ha mantenuto per il sesto mese consecutivo. Il risultato, il miglior mensile del 2022, rappresenta quasi 2 mila unità di vantaggio che il pickup Fiat ha sul secondo modello più venduto dell’anno.

Giugno miglior mese del 2022 per Fiat Strada in Brasile

Alla fine del primo semestre, l’HB20 conta 42.800 unità contro le 51.000 della Strada, che si avvia per il secondo anno consecutivo ad essere il veicolo più venduto nel Paese. Il mese scorso, il portello della Hyundai ha perso forza nella lotta, raggiungendo solo il terzo posto, con 7.900 immatricolazioni.

È stata superata dalla veterana Volkswagen Gol, che, nonostante la fine della produzione prevista per quest’anno, ha registrato 9.400 immatricolazioni nel periodo. Oltre al leader Fiat Strada, la principale casa automobilistica italiana a giugno è riuscita ad inserire altri due modelli nella classifica dei dieci best seller del Brasile. Ci riferiamo alla berlina Cronos (6mila unità in 6° posizione e il SUV Pulse, apparso al 10° posto con 4.800 immatricolazioni, dopo la Renault Kwid).

In questa maniera Fiat si conferma nettamente casa automobilistica leader del mercato auto brasiliano. Continuando così le cose sembra quasi certo che Fiat sarà il brand di auto più venduto in quel paese a fine anno e che Strada diventi per il secondo anno di fila il modello più venduto in assoluto.

