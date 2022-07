Fiat domina in lungo e in largo in Brasile a giugno 2022

Fiat continua a dominare in Brasile. La casa italiana ha accumulato quasi 34.900 auto e veicoli commerciali leggeri in Brasile a giugno e, ancora una volta, ha guidato facilmente la classifica dei marchi con più auto vendute, con una quota del 21 per cento. Al secondo posto, Volkswagen, con 25mila immatricolazioni, pari al 15 per cento delle vendite, seguita da Chevrolet, 19.100 unità e l’11,5 per cento di quota di mercato.

Dominio di Fiat a giugno in Brasile

Con poco più di 16.600 veicoli, Hyundai si è classificata al quarto posto, posizione che ha conquistato superando Toyota di sole 187 immatricolazioni. Jeep, invece, ha registrato 11.600 immatricolazioni, il 7% del totale ed è risultata al quinto posto, seguita a ruota da Renault.

Nel risultato accumulato del primo semestre si ripete il significativo vantaggio di Fiat, che si consolida sempre più e sembra favorita a chiudere l’anno in testa. A fronte di 116 mila immatricolazioni di Chevrolet, al secondo posto con il 13,5 per cento, il marchio di Stellantis ha totalizzato 187.200 immatricolazioni, il 21,9 per cento. In altre parole: la differenza è già equivalente a più di tre mesi di vendite della concorrenza.

Considerando i suoi cinque marchi venduti in Brasile – Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën e RAM – Stellantis continua ad essere la casa automobilistica di maggior successo in termini di vendite. Da gennaio a giugno ha messo in circolazione non meno di 288.000 auto e veicoli commerciali leggeri, il 33,7 per cento del totale di 855.600 veicoli scambiati nel mercato brasiliano.

Nello stesso periodo del 2021 gli stessi cinque marchi sommati detenevano una quota del 31,6 per cento, con circa 319 mila veicoli. Il calo di circa il 10%, tuttavia, è molto al di sotto della media del mercato, che è di circa il 15%.

Oltre alla leadership indiscussa di Fiat, che conserva ancora il veicolo più venduto nel Paese, il pickup Strada, pezzo forte della quarta casa automobilistica mondiale, creata a gennaio dello scorso anno, è stata la ripresa dei marchi francesi. In particolare Peugeot, che nel primo semestre ha quasi raddoppiato le vendite ed è balzata dall’1,2 per cento al 2,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022.

Anche senza un nuovo modello nelle concessionarie e solo con il noto C4 Cactus e il SUV Jumpy, Citroën festeggia anche un importante passo avanti in un mercato in calo: ha venduto quasi 12.300 unità, con una crescita vicina al 35 per cento. Con il lancio della nuova C3 nelle prossime settimane, il brand dovrebbe migliorare ulteriormente questa performance commerciale, che si è già assicurata una quota dell’1,4 per cento nel cumulato fino a giugno, contro lo 0,9% dei primi sei mesi del 2021.

Ti potrebbe interessare: Stellantis, dalla nuova Peugeot 408 nascono le cugine “Fiat Duna” e Opel Monza [RENDER]