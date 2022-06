Fiat Strada leader in Brasile a metà giugno, bene Pulse e Mobi

Anche nella prima metà del mese di giugno si conferma la leadership del pickup Fiat Strada che continua ad essere la vettura più venduta in assoluto in Brasile. Il modello di Fiat che viene fabbricato presso lo stabilimento Stellantis di Betim nella prima metà di giugno ha immatricolato ben 5.027 unità. Ricordiamo che Fiat Strada è stato leader nel 2021 e fino ad ora anche in ogni mese del 2022.

Fiat Strada leader in Brasile nella prima metà di giugno, bene anche Pulse e Mobi

Fiat Strada non è l’unica auto di Fiat presente nella top ten delle auto più vendute in Brasile nella prima metà di giugno. In settima posizione troviamo il SUV Fiat Pulse che con 2.689 unità immatricolate si conferma uno dei SUV più venduti in assoluto in quel paese. Al decimo posto troviamo invece la city car Fiat Mobi che nella prima metà di giugno ha ottenuto 2.336 immatricolazioni.

Dando uno sguardo alla top 20 delle auto più vendute in Brasile nella prima metà del mese di giugno del 2022 segnaliamo la presenza di altri due modelli della principale casa automobilistica italiana. Alla posizione numero 12 troviamo il pickup medio Fiat Toro con 2.110 immatricolazioni e alla posizione numero 18 la berlina made in Argentina Fiat Cronos con 1.746 unità consegnate ai clienti.

Stranamente Fiat Argo, che di solito occupa la top ten, nella prima metà di giugno si deve accontentare della 24 esima posizione con appena 1.127 unità. Molto probabilmente i clienti sono in attesi del primo restyling di questo modello che sta per arrivare. Grazie al primo posto di Fiat Strada e agli altri piazzamenti delle sue auto, la casa automobilistica italiana si conferma leader di mercato non solo in questo mese di giugno ma più in generale di tutto il 2022.

