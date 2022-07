Renault supera Stellantis in Francia a giugno

L’inizio dell’estate non è bastato a svegliare il mercato automobilistico francese. Secondo i dati pubblicati venerdì 1 giugno dall’Automotive Platform (PFA), nel mese di giugno 2022 sono state vendute 171.089 autovetture nuove, ovvero il 14,2 per cento in meno rispetto a giugno 2021. In uno scenario di questo tipo registriamo il primo posto di Renault che ha sorpassato il gruppo Stellantis.

Stellantis: in Francia a giugno Renault supera il gruppo automobilistico nelle vendite per la prima volta nel 2022

Per la prima volta in questo 2022 il gruppo Renault domina la classifica grazie a vendite in crescita del 4,1 per cento. Le sue 53.917 unità vendute le hanno permesso di aumentare la propria quota di mercato dal 26 per cento al 31,5 per cento.

Una bella performance da attribuire al dinamismo del marchio rumeno Dacia, cresciuto del 15,9 per cento in un anno (17.278 immatricolazioni) e al ritorno in equilibrio (-0,8 per cento) del marchio Renault, con 36.456 vendite. Anche Alpine riesce a guadagnare il 19,1 per cento, ma su volumi contenuti (183 unità).

La rivale di Stellantis è retrocessa al secondo posto, con 53.805 nuove autovetture (-16,9 per cento). Anche la quota di mercato del gruppo raggiunge ora il 31,5 per cento, rispetto al 34,5 per cento dell’anno precedente.

In rosso, a parte Alfa Romeo, che ha registrato solo 305 immatricolazioni (+34,4 per cento), tutte le sue marche. Nel dettaglio, Peugeot è scesa del 4,9 per cento (28.361 unità), Opel del 5,5 per cento (4.731), Fiat del 24,9 per cento (4.379), Citroën del 29,4 per cento (13.217), DS del 41,4 per cento (2.030) e Jeep del 55,2 per cento ( 773). Si spera naturalmente che già in questo mese di luglio fià cominciato le cose per l’azienda guidata da Carlos Tavares possano migliorare.

