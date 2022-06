Stellantis: il mercato crollerà se le auto elettriche non diventeranno più economiche

Mentre l’Europa spinge per eliminare gradualmente le auto con motore a combustione, una delle più grandi case automobilistiche europee avverte che le loro sostitute alimentate a batteria sono ancora troppo costose per evitare la distruzione della domanda. Stellantis cercherà di ridurre i costi di produzione dei veicoli elettrici del 40 per cento entro il 2030, ha affermato mercoledì il Chief Manufacturing Officer Arnaud Deboeuf.

Stellantis: nuovo avvertimento, se i prezzi delle auto elettriche non caleranno il mercato delle auto crollerà

L’azienda prevede di produrre alcune parti internamente e anche di fare pressioni sui fornitori affinché riducano il costo dei loro prodotti. Se i veicoli elettrici non costeranno meno, “il mercato crollerà”, ha detto Deboeuf ai giornalisti nello stabilimento francese di Tremery dell’azienda. “È una grande sfida”.

Il produttore di automobili Fiat, Jeep e Peugeot ha in programma di introdurre più di 75 modelli completamente elettrici in questo decennio e di trasformare almeno alcuni dei suoi stabilimenti automobilistici francesi per produrre veicoli elettrici. Sebbene la società stia spendendo molto per il lancio, si impegna a mantenere forti rendimenti, facendo affidamento su entrate extra da software e servizi, nonché da alcuni veicoli premium.

Questa settimana i paesi dell’Unione Europea hanno approvato una spinta per eliminare le emissioni di carbonio delle auto nuove entro il 2035. Con i legislatori dell’UE favorevoli a rinunciare ai combustibili fossili nell’industria automobilistica, è altamente probabile che la maggior parte dei produttori dovrà passare alla produzione di veicoli elettrici in poco più di una decade.

Questo è l’ennesimo avvertimento lanciato da Stellantis. Nei mesi scorsi in più di un’occasione il CEO Carlos Tavares aveva detto più o meno le stesse cose. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito.

