Fiat Cronos 1.3 CVT Precision: la nuova top di gamma avvistata

Fiat Cronos 1.3 CVT Precision è la nuova top di gamma della berlina di segmento C della principale casa automobilistica italiana per l’America Latina. La vettura, che viene prodotta in Argentina presso lo stabilimento di Ferreyra, presto subirà un aggiornamento. Nelle scorse ore in Brasile il sito Autos Segredos ha mostrato alcune immagini senza veli di questa vettura.

La nuova Fiat Cronos 1.3 CVT Precision è stata avvistata in Brasile

La nuova Fiat Cronos 1.3 CVT Precision debutterà sul mercato nella seconda metà del 2022. Il modello subirà un piccolo cambiamento estetico che accompagnerà le novità meccaniche della berlina prodotta in Argentina che avrà il cambio CVT abbinato a il motore 1.3 Firefly. La gamma avrà anche il motore 1.0 Firefly.

Fiat Cronos 1.3 CVT Precision avrà anche una nuova griglia anteriore, nuovi cerchi in lega da 16 pollici con pneumatici Pirelli Cinturato P7 195/55 R16. Nella parte posteriore, nella berlina non cambia nulla. Il soffitto della versione catturata è stato dipinto di nero, il che indica che potrebbe avere in gamma anche un’opzione di verniciatura bicolore.

per quanto riguarda l’interno della nuova Fiat Cronos, i sedili saranno rivestiti in materiale sintetico di colore marrone. La modifica interna sarà limitata al volante ereditato dal SUV Fiat Pulse. La versione top di gamma avrà di serie airbag laterali e questa sarà la prima volta che verrà offerto un equipaggiamento di sicurezza di questo tipo in un modello con motore 1.3 Firefly.

Il motore della Fiat Cronos 1.3 2023 garantisce 98 CV di potenza a 6.000 giri/min e una coppia di 13,2 kgfm a 4.250 giri/min con benzina. Con l’etanolo, la potenza arriva a 108 cavalli a 6.250 giri/min e 13,7 kgfm di coppia a 4.000 giri/min. Questo motore può essere collegato al cambio manuale a cinque marce e al cambio automatico CVT che simula sette marce virtuali.

Fiat Cronos sarà proposta anche nelle versioni 1.0 e 1.0 Drive, sempre con cambio manuale. L’opzione di ingresso non avrà il controllo di stabilità e il controllo di trazione. L’opzione 1.0 Drive invece sarà dotata di serie delle importanti caratteristiche di sicurezza.

Con motore 1.3 Firefly, la nuova Fiat Cronos 2023 sarà commercializzata nelle versioni 1.3 (manuale), 1.3 Drive (manuale e CVT) e 1.3 Precision (CVT). Con il motore 1.3 Firefly, i controlli di trazione e stabilità saranno esclusi per la versione base 1.3. Vedremo a proposito di questa auto di Fiat quali altri aggiornamenti arriveranno nei prossimi giorni.

