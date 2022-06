Vasseur: l’affidabilità della monoposto dipende dal motore Ferrari

Alfa Romeo è la sesta forza nel Campionato del Mondo di F1 in questo momento. La grande partenza di Valtteri Bottas è stata una grande spinta per una squadra che ora è pronta per raggiungere posizioni migliori. Tuttavia, è comparsa una zavorra dell’ultimo minuto: gli errori della Ferrari.La scuderia guidata da Frédéric Vasseur non è l’unica ad aver risentito del motore di Maranello negli ultimi eventi.

Vasseur conferma che i problemi di affidabilità in parte derivano dal motore Ferrari

Il team italo-svizzero si è ritirata in tre delle ultime cinque gare, con Zhou Guanyu a essere il più colpito dai problemi. Di fronte a questa delicata situazione, il boss francese ha distribuito le responsabilità: ” Parte dei problemi di affidabilità sono nostri e l’altra parte viene dalla Ferrari “, ha detto Vasseur, che comunque continua a fidarsi del cavallino rampante: ” In Alfa Romeo siamo completamente convinti che in Ferrari risolveranno i problemi di affidabilità del motore e non voglio concentrarmi su questo”, ha aggiunto.

Nonostante i problemi degli altri, Vasseur è stato autocritico con la sua stessa squadra: “ Da parte nostra, siamo partiti con il piede sbagliato nel precampionato di Barcellona: abbiamo subito rimbalzi e danni alla monoscocca, che non abbiamo potuto riparare subito e abbiamo perso i primi giorni. Poi abbiamo cercato di recuperare il terreno perso troppo in fretta e abbiamo avuto più problemi, soprattutto con Zhou. È stato difficile” ha confermato.

La C42 si è rivelata una monoposto competitiva grazie, tra l’altro, allo sviluppo in galleria del vento che ha garantito una monoposto molto competitiva. In relazione a questo successo, Vasseur sapeva già in inverno che la stagione 2022 poteva essere un grande anno per loro: ” Sapevo che le nuove normative e il limite di budget sarebbero stati un’opportunità per noi”, ha confessato.

Tuttavia, Alfa Romeo non porterà molti altri miglioramenti nel corso dell’anno. Al massimo, le possibili evoluzioni nei sistemi di raffreddamento e nelle sospensioni arriveranno per un motivo in particolare: ” Siamo molto più concentrati sulle operazioni e sullo sviluppo dei nostri reparti, e penso che questo sarà utile per le nostre prestazioni globali “, ha confermato Vasseur.

La trasformazione della squadra di Hinwil nelle ultime stagioni è stata davvero impressionante. Di quella Sauber che poco più di cinque anni fa era sul punto di scomparire per motivi finanziari non rimane quasi più niente: “ Quando la BMW se ne andò (nel 2009) furono anni difficili per l’azienda fino al 2016 e al 2017. Gli investimenti furono pochissimi.”

“Ora abbiamo investito una fortuna e siamo tornati ad essere competitivi in F1. Questo è uno dei motivi per cui ci stiamo comportando così quest’anno”, ha concluso il Team Principal di Alfa Romeo, principale artefice della crescita della squadra che adesso spera di risolvere definitivamente i problemi di affidabilità per poter fare ancora meglio di quanto fatto fino ad ora.

