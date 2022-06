Ferrari: quale sarà la prima supercar elettrica?

Al recente Ferrari Capital Markets Day, la casa automobilistica del cavallino rampante ha finalmente confermato i suoi piani per l’elettrificazione dei suoi modelli negli anni successivi. È stato sicuramente un momento rivoluzionario per una casa automobilistica che presenta alcuni dei più sofisticati V8 e motori V12 puristi nella sua gamma.

Quale sarà la prima auto elettrica al 100 per cento ad arrivare nella gamma di Ferrari nel 2025?

Secondo il suo piano strategico per i prossimi quattro anni, la Ferrari lancerà 15 nuovi prodotti entro il 2026. Ora, questo è enorme per una casa automobilistica di nicchia come la Ferrari. Uno di questi quindici nuovi modelli Ferrari sarà il suo primo modello completamente elettrico, che debutterà nel corso del 2025.

Entro la fine del 2026, l’intera gamma della Ferrari sarà composta per il 40% da modelli con motore a combustione interna (ICE) e per il 60% da modelli elettrificati. Il restante 60 percento dei modelli elettrificati includerà i modelli completamente elettrici e alcuni completamente ibridi. E non è tutto: entro la fine del 2030, la quota di questi modelli cambierà, con il 20% di modelli ICE, il 40% di modelli ibridi e il 40% di modelli completamente elettrici nell’intera gamma Ferrari.

A proposito della prima supercar elettrica del cavallino rampante che arriverà nel 2025, in molti si domandano di quale modello si possa trattare. Al momento vi sono due scuole di pensiero. La prima sostiene che sarà il SUV Ferrari Purosangue il primo modello completamente elettrico.

Il SUV debutterà con motore termico a settembre 2022 ma si è intuito che in futuro avrà anche una versione completamente elettrica che dunque potrebbe benissimo arrivare nel 2025. Altri invece pensano che il primo modello Ferrari 100 per cento elettrico non sarà un SUV ma una delle auto sportive che compongono la gamma della casa automobilistica del cavallino rampante.

Qualcuno ipotizza che si tratterà di un modello già presente che dunque riceverà anche una versione a zero emissioni, altri invece ritengono sia più probabile che si possa trattare di un modello inedito realizzato partendo da zero appositamente in versione elettrica al 100 per cento. Vedremo dunque nei prossimi mesi se arriveranno ulteriori indizi a proposito di questa attesa vettura.

Ti potrebbe interessare: Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK: Morrow e Ambrose vincono a Donington