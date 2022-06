Ferrari Purosangue: il SUV avvistato in strada [Foto spia]

Nelle scorse ore Ferrari Purosangue è stato avvistato nuovamente in versione prototipo camuffato in strada. Le immagini che vi mostriamo sono state realizzate da Gabetz Spy Unit e pubblicate sui social da Walter Vayr. Anche queste foto dimostrano che questo modello sarà un SUV sui generis infatti l’aspetto sarà più vicino a quello di una berlina rialzata.

Il produttore italiano di supercar ha recentemente confermato ufficialmente che il suo SUV sportivo orientato alle prestazioni, Ferrari Purosangue, farà il suo debutto mondiale a settembre 2022. Quindi ormai manca poco al suo arrivo sul mercato. In termini di design, sembra avere un lungo cofano ribassato e sottili fari completamente a LED a forma di C, che ricordano l’auto sportiva SF90 Stradale.

Ferrari Purosangue avrà una linea del tetto inclinata, cerchi in lega a cinque razze, sottili fanali posteriori a LED con una barra luminosa a LED di collegamento a tutta larghezza e quattro terminali di scarico. Il primo SUV della Ferrari presenterà anche un rivestimento della carrozzeria a tutto tondo per un aspetto robusto. All’interno, dovrebbe ottenere un layout completamente nuovo per gli interni e sarà piuttosto ricco in termini di equipaggiamento in offerta.

Parlando di opzioni di powertrain, anche se i dettagli esatti non sono ancora noti, è probabile che questo super SUV abbia tre opzioni di motore, vale a dire un motore V6, un V8 con configurazione ibrida plug-in e un motore V12 in piena regola. Il nuovissimo SUV Ferrari Purosangue farà il suo debutto mondiale sul mercato entro la fine dell’anno e all’arrivo rivaleggia con Lamborghini Urus, Aston Martin DBX, Bentley Bentayga, ecc.

La Ferrari afferma che il suo SUV di debutto sarà una “vera auto sportiva” e un’offerta più dinamica ed elegante rispetto ai SUV di lusso ed esotici venduti dai suoi concorrenti. Ferrari Purosangue sarà limitata a una media del 20% della produzione totale annuale della Ferrari e che la società non sta inseguendo grandi numeri di vendita con il suo SUV di riferimento. Si tratta insomma di una strategia opposta a quella di Lamborghini con il SUV Urus. Vedremo dunque da qui al prossimo mese di settembre cos’altro emergerà a proposito di questo atteso modello che presto diventerà una realtà.

