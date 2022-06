Jeep: tempi di consegna fino a 12 mesi in Brasile per i suoi SUV

Jeep come tante altre case automobilistiche in questo periodo è costretta ad affrontare alcuni problemi di produzione dovuti alla mancanza di componenti. Nonostante faccia parte di Stellantis che in Brasile rispetto ad altri marchi ha avuto meno problemi per la mancanza di microchip i tempi di consegna dei suoi modelli sono molto lunghi ed in alcuni casi raggiungono addirittura i 12 mesi.

Tempi di consegna molto lunghi in Brasile per le auto di Jeep

I tempi di consegna di Jeep erano già lunghi, ma il costruttore ha comunicato le nuove date per i concessionari, aumentando ulteriormente l’attesa per chi ordina l’auto a giugno. Il caso peggiore è il cliente che ha ordinato una Jeep Commander, in quanto l’auto verrà consegnata dopo il 30 aprile 2023, ovvero 10 mesi di attesa per il SUV – senza contare i tempi di spedizione dalla fabbrica di Goiana (PE) alla concessionaria. E non importa quale versione si sceglie, poiché tutte e quattro le varianti hanno gli stessi tempi di consegna.

L’auto di Jeep con i tempi di attesa più lunghi in Brasile è la Wrangler nella versione Rubicon, con consegna solo per il 30 giugno del prossimo anno. Commander nella versione Sahara sarà consegnata alla fine di febbraio, mentre la configurazione a due porte il 31 dicembre.

Le cose vanno un po’ meglio per Compass e Renegade, in quanto entrambi variano notevolmente a seconda della versione scelta. Nel caso del SUV compatto, la consegna più vicina è prevista per il 31 agosto, nella versione Serie S senza tetto apribile. Chi opta per le configurazioni Sport o Trailhawk avrà la vettura ad ottobre. Il Renegade più economico sulla linea, il Longitude ha l’attesa più lunga, fino a febbraio del prossimo anno.

Compass può richiedere da due a nove mesi. La configurazione Sport, appunto la più economica, impiega meno tempo per essere consegnata, con scadenza il 31 agosto. Sul lato opposto c’è il più costoso Trailhawk, che arriva ad ottobre. I turbodiesel Compass Longitude, S Series e Longitude 2.0 hanno una previsione di consegna per novembre. Infine, le versioni Limited, sia con il 1.3 turboflex che con il 2.0 turbodiesel, faranno aspettare il cliente fino a marzo.

Questa situazione dovrebbe persistere per i prossimi mesi. Stellantis ha importanti lanci per luglio, con la nuova Citroën C3, mentre Fiat debutterà con il restyling di Argo e Cronos, oltre all’inedito Fastback. Secondo gli analisti di settore la situazione relativa alla mancanza di componenti in generale dovrebbe migliorare a partire dal 2023.

