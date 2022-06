Rosberg: “In Ferrari non hanno più niente da perdere”

Il team Red Bull Racing ha duellato con la Mercedes per il titolo mondiale la scorsa stagione. In questa stagione, la squadra austriaca è principalmente sfidata dalla Ferrari. La scuderia del cavallino rampante è riuscita a vincere due gare con Charles Leclerc ad inizio stagione ma poi è andata in crisi.

Ferrari: per Rosberg deve puntare sul non avere più nulla da perdere

Leclerc sembrava essere il grande sfidante di Max Verstappen in questa stagione. Il monegasco ha iniziato bene la stagione, ma i problemi di affidabilità hanno messo in grosse difficoltà la Ferrari. Sia in Spagna che in Azerbaigian il pilota monegasco si è ritirato per problemi al motore. Anche il compagno di squadra di Leclerc, Carlos Sainz, ha dovuto fare i conti con seri problemi di affidabilità in diverse occasioni che lo hanno portato al ritiro.

Il divario con Max Verstappen è ora cresciuto notevolmente e questo sta causando grattacapi alla Ferrari. Secondo l’ex campione del mondo di F1, Nico Rosberg, la scuderia italiana deve applicare una nuova strategia. Parlando a Sky Sports, il tedesco ha dichiarato: “È un po’ come se non avessero più niente da perdere. Devono solo provarci e vedere cosa possono ottenere. Ovviamente devono risolvere i problemi di affidabilità, ma senza troppa pressione.”

Rosberg pensa che la Ferrari ha perso il ruolo di favorita durante la stagione. Di conseguenza, lo stato della squadra è cambiato rapidamente e anche Rosberg lo pensa. Il tedesco sottolinea che la Ferrari ora può cambiare completamente atteggiamento rispetto alla Red Bull: “Erano i grandi favoriti dopo le prime gare, ma ora sono molto indietro. Non hanno più niente da perdere. Provateci! Spingete forte e vediamo cosa potete fare” ha concluso l’ex pilota della Mercedes.

Ti potrebbe interessare: Ferrari Monza SP1: Nico Rosberg prova in pista la speciale monoposto