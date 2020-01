Ferrari Monza SP1: Nico Rosberg prova in pista la speciale monoposto

Nell’ottobre 2018, Ferrari ha stupito tutti i suoi fan e il settore automobilistico presentando la nuova serie Icona in occasione del Salone di Parigi, composta fino in questo momento da due supercar chiamate Ferrari Monza SP1 e Monza SP2.

Entrambe basate sulla potentissima 812 Superfast, le due open top riescono a combinare perfettamente alcuni elementi delle storiche barchette di Maranello con la più recente tecnologia utilizzata sulle auto sportive.

Ferrari Monza SP1: l’ex pilota F1 Nico Rosberg mette alla prova la potente vettura da 810 CV

Un esempio è il motore V12 da 6.5 litri che consente di portare le vetture in pista oppure godersi la luce del sole per via della loro costruzione totalmente aperta. Nico Rosberg, ex pilota automobilistico tedesco campione del mondo di Formula 1 del 2016 con la Scuderia Mercedes e due volte vicecampione del mondo, ha deciso di optare per la prima.

Durante una visita fatta nella sede di Ferrari presente a Maranello, il campione di F1 ha ricevuto un invito a guidare la Monza SP1 sul circuito di prova di Fiorano della stessa casa automobilistica.

Come mostrato nel video presente in fondo all’articolo, Nico Rosberg è rimasto piacevolmente colpito dall’esperienza di guida a cielo aperto offerta dalla barchetta della serie Icona, garantita ogni secondo grazie agli 810 CV di potenza.

In merito a ciò, l’ex pilota di Formula 1 ha detto: “Mi è piaciuto molto visitare il Museo Ferrari e la Scuderia Ferrari con tutta la storia: auto classiche Ferrari epiche, impressionanti auto Ferrari F1 e le Ferrari Hypercars più veloci e potenti. Nel frattempo, ho visitato la linea di produzione Ferrari: è stata un’esperienza straordinaria vedere le 488 Pista direttamente dalla linea di produzione! Successivamente sono andato a Fiorano – la pista di prova di Ferrari – dove ho effettuato alcuni giri a bordo della Ferrari Monza SP1 in edizione limitata“.

Il motore presente sotto il cofano della Ferrari Monza SP1 gli consente di superare i 300 km/h di velocità massima e di scattare da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi o da 0 a 200 km/h in 7,9 secondi.