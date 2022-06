F1: Alfa Romeo guarda già al 2023

Quest’anno il team Alfa Romeo F1 Orlen è in buona forma. La squadra guidata dall’esperto pilota finlandese Valtteri Bottas che ha ottenuto 44 punti dimostra di essere nettamente migliorata rispetto allo scorso anno. Il team guidato da Fred Vasseur è regolarmente nella top 10 durante le qualifiche. Anche in gara e e per la prima volta, entrambe le vetture hanno segnato punti lo scorso fine settimana in Canada.

Alfa Romeo pensa già alla prossima stagione e molti aggiornamenti saranno introdotti solo nel 2023

Alfa Romeo spera di continuare questo slancio in questa stagione con il contributo di alcune evoluzioni anche se molti elementi non verranno introdotti fino al 2023. “Se vogliamo essere efficienti, dovremo pensare già al prossimo anno. Stiamo decidendo cosa rimandare. Faremo diversi cambiamenti in termini di raffreddamento, sospensione, ecc. È la vita di un ingegnere: bisogna reinventare tutto ogni anno! Se vogliamo essere efficienti e avere il budget necessario per sviluppare la nostra vettura durante tutto l’anno, dobbiamo continuare a fare così”, ha detto Fred Vasseur ai microfoni della F1.

“Non fermeremo lo sviluppo della vettura attuale, ma parte di questo sviluppo sarà posticipato al prossimo anno. È molto meno problematico in questa stagione rispetto all’anno scorso. Dato che sapevamo che non avremmo apportato aggiornamenti durante la stagione, eravamo molto più concentrati in fase di sviluppo della monoposto e penso che questo sia stato molto utile per la nostra prestazione complessiva.

Vedremo se questa strategia risulterà azzeccata anche se del resto con i limiti di budget previsti non ci sono molte alternative per il team del Biscione che attualmente è sesto in classifica con il week end del Gran Premio di Gran Bretagna ormai alle porte.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo: Valtteri Bottas e Guanyu Zhou a punti in Canada, soddisfazione nel team