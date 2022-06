Alfa Romeo vede “un grande futuro in F1” per Zhou

Il team Alfa Romeo di cui fa parte il giovane pilota cinese Zhou Guanyu ha previsto un brillante futuro per il pilota esordiente di Formula 1 che la scorsa settimana ha ottenuto il suo miglior risultato stagionale fino ad oggi nella massima competizione automobilistica. L’unico nuovo arrivato della F1 nel 2022 ha ottenuto punti al suo debutto in Bahrain. Si è migliorato con l’ottavo posto al Circuit Gilles Villeneuve, guadagnando una posizione dopo la bandiera a scacchi poiché Fernando Alonso è stato penalizzato.

Zhou: grande futuro in F1 per il giovane pilota cinese secondo i dirigenti del Biscione

Il capo dell’ingegneria di pista dell’Alfa Romeo, Xevi Pujolar, ha affermato che i progressi di Zhou durante la stagione sono stati costanti e impressionanti. “Sta migliorando nei fine settimana in modo molto progressivo”, ha detto Pujolar. “Anche in gara, sta assorbendo tutte le informazioni che gli diamo e le sta usando per eseguire ciò che dobbiamo fare con le gomme, non solo in gara, anche in qualifica”.

Zhou ha particolarmente impressionato la sua nuova squadra riducendo al minimo gli errori da rookie, ha aggiunto Pujolar. “Penso anche che stia adottando questo tipo di approccio senza commettere errori”, ha detto. “Evitando di avere incidenti, migliora la fiducia gara dopo gara e anche quella è stata la sua forza.”

“Quindi se continuerà così, penso che avrà un grande futuro in F1”. Parlando prima del weekend di gara, il team principal di Alfa Romeo Fredéric Vasseur ha riconosciuto che qualche problema registrato dalla monoposto nei precedenti Gran Premi ha nascosto la qualità delle prestazioni di Zhou.

“Devi separare le prestazioni della macchina, i piloti e i risultati”, ha detto. “Penso che a Baku, ad esempio, Zhou avesse un ritmo molto forte, stava combattendo con Vettel prima del DNF e penso che la prestazione ci sia stata. “Ma se non hai l’affidabilità non puoi ottenere punti”, ha riconosciuto Vasseur.

Vasseur è rimasto colpito dalla performance di Zhou nel recente trio di circuiti. “Avevo un po’ paura della sequenza con Monaco, Baku, Montreal, perché sono le tre piste più difficili per un rookie nella prima parte della stagione.

“Ma a Baku ha fatto molto bene. In qualifiche è stato un po’ sfortunato perché non ha fatto un buon giro con la bandiera gialla. Ma alla fine in gara ha dimostrato di avere un’ottima gestione della vettura e delle gomme”.

Mentre diversi circuiti recenti non sono stati familiari a Zhou, Vasseur si aspetta prestazioni migliori dal suo pilota nei prossimi circuiti in cui il giovane pilota cinese ha guidato nelle categorie junior. “Sono davvero convinto che appena torneremo in pista la situazione migliorerà ulteriormente dato che si tratta di piste che già conosce, ma sono comunque più che contento del lavoro svolto finora”.

