Jeep B-SUV: sarà disponibile negli Stati Uniti o in Canada?

Negli ultimi anni, ci sono state molte voci su una nuova Jeep B-SUV in lavorazione da inserire sotto la Renegade nella gamma della casa automobilistica americana. A marzo, quel veicolo è stato ufficialmente annunciato durante la presentazione del piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis come il primo veicolo 100% elettrico a batteria (BEV) del marchio americano del gruppo automobilistico.

Jeep B-SUV sarà venduto in quasi tutto il mondo ma molto probabilmente non arriverà in Canada e USA

Chiamato internamente “Project 516” o “Jeep Junior”, il nuovo Jeep B-SUV sarà leggermente più piccolo della Renegade. Costruito sulla Common Modular Platform (CMP) e la sua alternativa elettrificata eCMP, il nuovo Jeep B-SUV sarà il primo veicolo Jeep costruito su un’architettura dal lato PSA di Stellantis. Si ritiene inoltre che la nuova Jeep B-SUV possa utilizzare lo storico nome di Jeepster.

La nuova Jeep B-SUV dovrebbe iniziare la produzione presso lo stabilimento di assemblaggio di Tychy in Polonia, a dicembre. La nuova Jeep sarà disponibile con motore a combustione interna (ICE). Secondo le nostre fonti, il motore sarà molto probabilmente lo stesso motore a benzina a tre cilindri in linea Multiair III da 1,0 litri turbo che si trova sulla nuova Fiat Pulse. Il motore fa parte della famiglia FCA Global Small Engine (GSE), nota anche come “Firefly”. Nel Pulse, eroga 123 cavalli (92kW) e 200 Nm (148 lb.-ft.) di coppia.

Riteniamo che il motore a benzina sarà offerto con trazione integrale (AWD) opzionale. Si prevede che il nuovo fuoristrada possa ottenere un differenziale elettronico a slittamento limitato (eLSD) e il sistema di gestione del terreno Selec-Terrain di Jeep.

La nuova Jeep verrà lanciata inizialmente in Europa, prima di essere lanciata su scala globale. Dovrebbe essere rilasciato in quasi tutti i mercati in cui si trova il marchio Jeep, ad eccezione degli Stati Uniti e del Canada. Questa Jeep non sarà disponibile nel principale mercato nordamericano. Dovrebbe arrivare però in Messico.

Ti potrebbe interessare: Jeep conferma che la nuova Cherokee potrebbe generare una variante Wagoneer