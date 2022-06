Fiat Scudo: la nuova generazione debutta in un importante mercato

Fiat ha svelato nelle scorse ore in Brasile il nuovo Fiat Scudo, il suo nuovo furgone dai grandi costi di gestione e dalla massima produttività che porta modernità, robustezza, comfort e una versione 100% elettrica.

Il marchio torinese ha deciso di portare un’altra novità nella sua linea utilitaria: il nuovo Scudo. Si tratta di un furgone di medie dimensioni che risponde alle più svariate esigenze con una vocazione tipicamente urbana. Il nuovo modello è pratico e versatile, in quanto possono guidare anche le persone con patente di categoria B. Moderno, robusto, super confortevole e con la guidabilità di un’auto, il nuovo modello arriva anche nella versione E-Scudo a zero emissioni.

Fiat Scudo: anche in Brasile arriva la nuova generazione del furgone

La nuova generazione del Fiat Scudo si presenta con una gamma di versioni e possibilità di trasformazione in grado di soddisfare le esigenze sia dei lavoratori autonomi che dei gestori di flotte, con soluzioni ed esperienze efficienti che garantiscono la continuità del business.

Assemblato nello stabilimento di Nordex (Uruguay), il nuovo veicolo è una soluzione per l’imprenditore basata su tre pilastri fondamentali: massima produttività, spazio efficiente e basso costo operativo. Con un utilizzo professionale quotidiano di otto o più ore, il benessere all’interno del veicolo è fondamentale per chi lo guida.

Lo Scudo di ultima generazione offre così un eccellente livello di comfort e offre un’esperienza di lavoro senza stress attraverso l’uso di varie soluzioni come cruise control, posizione di guida rialzata, regolazioni di sedile, cintura e volante, sedili progettati per un maggiore comfort e isolamento acustico.

Il modello ha un buon spazio e un’ergonomia pianificata a bordo, oltre a finiture e materiali superiori che non sono comuni nei veicoli da lavoro, essendo progettati per generare la massima produttività mantenendo la qualità della vita. Porta, inoltre, un elemento fondamentale per chi lavora con il veicolo: il sistema di avviso di stanchezza. Viene visualizzato un avviso sul cruscotto se il conducente ha guidato per più di due ore a una velocità di 65 km/h senza interruzioni.

Propone un abitacolo moderno e funzionale

Il cruscotto del nuovo Fiat Scudo è moderno, con una leva del cambio incorporata e comandi ben posizionati per un facile accesso da parte del guidatore. Il quadro strumenti digitale da 3.5 pollici è dotato di computer di bordo. Per completare, diversi vani portaoggetti sono sparsi per tutta la cabina in punti strategici, come sotto il sedile del passeggero. In tutto ci sono quasi 42 litri di capacità.

Inoltre, la dimensione dello Scudo è stata pensata in modo strategico. Il modello è alto 1,94 metri, perfettamente adatto a tutti gli usi, assicurando l’agilità necessaria nell’ambiente urbano e un passaggio di altezza senza problemi anche negli spazi più ristretti, andando in luoghi dove i veicoli più grandi non possono accedere.

Combinata con una lunghezza di 5,3 metri e un volume di 6,1 m³, anche la capacità di carico è impressionante, poiché può trasportare fino a 1,5 tonnellate e trasportare oggetti lunghi fino a 2,8 metri. Per completare, la porta posteriore sdoppiata si apre di 180° e la porta laterale è scorrevole, adattata per il carico con un carrello elevatore, il che rende ancora più facili le operazioni di carico e scarico.

Il nuovo furgone del marchio di Stellantis ha anche altre caratteristiche che semplificano il trasporto, come un pianale di carico posizionato ergonomicamente e un uso efficiente dello spazio di carico libero, poiché in questa posizione il volume dei passaruota è ridotto. Da segnalare anche la sicurezza nel trasporto di merci, in quanto il furgone ha la chiusura centralizzata delle porte tramite telecomando.

Due versioni disponibili con motore endotermico

Disponibile in due versioni con motore endotermico (Cargo e Multi), il nuovo Fiat Scudo offre diverse possibilità per le diverse esigenze dei suoi clienti. Entrambe le versioni sono disponibili in due colori: Silver Aluminium e White Banchisa.

Alla base del nuovo modello c’è la piattaforma EMP2 di Stellantis. È sicura, modulare e molto efficiente, perfetta per un veicolo cargo, ma offre anche il comfort e la sicurezza di una vettura. Dotato di grande guidabilità, il modello è dotato nelle sue versioni termiche del motore turbodiesel da 1.5 litri, che debutta su una Fiat.

Tale propulsore riesce ad erogare 120 CV di potenza e una coppia massima di 300 Nm. Oltre ad essere un motore con intercooler, cioè con maggiore capacità di raffreddamento, è anche un’unità ad alte prestazioni, che si caratterizza per più tecnologia, più prestazioni e meno consumi.

Con un cambio manuale a 6 marce, la capacità del serbatoio è di 69 litri e il modello ha un’autonomia media di 800 km. In accordo con la normativa vigente, dispone di un serbatoio per AdBlue per il trattamento dei gas di scarico e la riduzione delle emissioni inquinanti.

Il modello ha anche la funzione Start/Stop che contribuisce alla riduzione dei consumi di carburante e porta meno rumore. Per finire, il nuovo Fiat Scudo è dotato di sospensioni indipendenti sulle quattro ruote, che filtrano bene le imperfezioni della strada.

C’è anche la versione 100% elettrica

Seguendo la strada dell’elettrificazione, Fiat introduce nella sua gamma un altro modello elettrico. Questa volta, la novità è il Fiat E-Scudo, il suo primo veicolo utilitario 100% elettrico in Brasile. Con l’autonomia più lunga della sua categoria (330 km), il veicolo è dotato di un motore elettrico da 136 CV (100 kW) e 260 Nm di coppia disponibile immediatamente.

Con un powertrain completamente elettrico, l’E-Scudo non emette CO2, rumore e vibrazioni, favorendo una guida fluida e senza urti con una coppia immediatamente disponibile. È stato sviluppato nell’ambito della piattaforma multi-energia, con una batteria agli ioni di litio da 75 kWh, un caricatore di bordo trifase da 11 kW e un motore elettrico.

Un altro punto forte è la ricarica rapida che permette di arrivare fino all’80% in 48 minuti. Ci sono anche altre funzionalità che ottimizzano i consumi, come la modalità Break, e una funzione di frenata rigenerativa che funge da freno motore, consentendo di risparmiare o anche ricaricare parzialmente la batteria.

Importato dalla Francia (Sevel Nord), il Fiat E-Scudo è dotato anche di un selettore della modalità di guida, che offre tre opzioni: Normal (per il miglior compromesso tra autonomia e prestazioni); Eco (per ottimizzare il consumo energetico) e Sport (per dare priorità alle prestazioni con la massima potenza e coppia).

Disponibile nelle esclusive colorazioni Grigio Artense o Bianco Banchisa, il nuovo Fiat Scudo ha una garanzia di tre anni o 100.000 km nelle versioni termiche. Nella versione elettrica, oltre ai 3 anni (o 160.000 km) del veicolo, la garanzia della batteria è di 8 anni.

È già disponibile per la prevendita

Le prevendite sono partite da poche ore in Brasile presso le concessionarie di Fiat Professional. I test drive saranno disponibili dalla prossima settimana presso le principali concessionarie di Fiat. Il 1° agosto inizieranno le vendite in più di 200 showroom del marchio presenti in Brasile. Ecco i prezzi nel dettaglio: