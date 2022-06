Stellantis: Olivier Francois entra nella CMO Hall of Fame di Forbes

Si è conclusa oggi a Cannes, in Francia, la celebrazione del decimo anniversario della prestigiosa Forbes World’s Most Influential CMOs list. L’evento si è focalizzato sull’evoluzione dell’influenza del marketing e ha incluso un dibattito tra un gruppo di redattori della rivista globale e figure di spicco dell’industria del marketing.

Olivier Francois, CEO di Fiat e Global CMO di Stellantis, è stato inserito nella classe inaugurale della CMO Hall of Fame di Forbes, che premia i Chief Marketer che sono stati, o che nel 2022 sarebbero stati, riconosciuti nella Forbes World’s Most Influential CMOs list, per cinque o più volte.

Stellantis: Olivier Francois è stato inserito nella CMO Hall of Fame da Forbes

I vincitori di domani saranno i brand che non avranno paura di buttare via la vecchia ricetta, di abbracciare il cambiamento e di creare una nuova strategia di gioco. I consumatori non amano il marketing, ma vogliono ancora innamorarsi dei marchi, affermata Francois.

Amano sentirsi raccontare storie su come un prodotto può aiutarli a essere e a fare meglio. Un prodotto che saranno orgogliosi di possedere. Perché l’orgoglio è la moneta del successo nel moderno passaparola noto come “social media”.

In Stellantis, con 14 marchi e quattro continenti, vengono le tattiche e le formule più all’avanguardia per assicurarsi nuovi risultati. Ma se c’è qualcosa che Olivier Francois ha imparato in questi 14 anni di attività è che un’immagine duratura conta più di un miliardo di impression.

Quindi, il gruppo cerca di trovare l’immagine più significativa, la più comunicabile, quella che può far scaturire un’emozione, una passione, una vocazione o un movimento e usa i dati per farla arrivare al suo pubblico, senza mai perdere di vista ciò che conta davvero: non esiste un algoritmo per l’emozione.

Il Global CMO si è detto profondamente onorato di aver ricevuto questa nomination, che vuole condividere con i suoi team ovunque si trovino nel mondo, qualunque sia il marchio che rappresentano.

Forbes ha annunciato la CMO Hall of Fame list dedicata ai CMO più importanti

Oltre a svelare i vincitori del 2022, quest’anno è stata annunciata la nascita della Forbes CMO Hall of Fame list che annovera i più importanti CMO che, nel corso del decennio, hanno usato la loro influenza per far progredire i marchi, il business, la comunità del marketing e spesso anche la cultura.

Per entrare nell’esclusiva Forbes CMO Hall of Fame list sono stati presi in considerazione coloro che sono stati nella World’s Most Influential CMOs list per cinque o più anni e che continuano a fare un ottimo lavoro nei rispettivi settori. Olivier Francois è stato inserito nella lista per la prima volta nel 2014, posizionandosi al 15° posto, e ha continuato a essere presente nel 2015 (4° posto), nel 2020 (5° posto), nel 2021 (8° posto) e ancora nel 2022.

Per Forbes, l’influenza dei Chief Marketing Officer è data dall’impatto che le loro azioni e parole hanno sulla propria organizzazione e all’esterno di essa. Ciò include ovviamente la percezione del marchio aziendale, oltre al marketing, alla pubblicità, alle tendenze, ai risultati finanziari e all’impatto complessivo delle conversazioni e della società sui canali digitali e social.

Per il report di quest’anno, Forbes ha nuovamente collaborato con i partner di ricerca Sprinklr e LinkedIn. In particolare, il punteggio ha incorporato tre metriche basate sull’intelligenza artificiale che hanno aggiunto indicatori qualitativi alle metriche quantitative, esaminando il sentiment dei clienti, il tono della copertura giornalistica e il sentiment dei social media.