Ferrari 360 Spider: in vendita una copia su base Toyota MR2

La Ferrari 360 Spider F1 è un’auto sportiva da sogno, che tutti vorrebbero avere in garage, ma il privilegio è destinato a pochi eletti. Qualcuno, in modo molto discutibile, si avventura nel terreno delle repliche, a me oltremodo invise. Oggi ne abbiamo un esempio, proveniente dagli Stati Uniti d’America. Qui, infatti, è in vendita una Toyota MR2 che si sforza di somigliare alla scoperta di Maranello. Ci sono pure dei “cavallini rampanti”, disseminati in modo improprio a destra e a manca. Questi non bastano a farla confondere con la vera “rossa”, perché le proporzioni e le finiture sono completamente diverse.

Più che un clone in vetroresina della Ferrari 360 Spider F1, la vettura giapponese scelta per l’intervento di chirurgia plastica sembra uno di quei giocattoli informi per bambini in vendita in alcuni centri specializzati. Il prezzo richiesto dal venditore è di 4500 dollari, ma dubito che qualcuno possa strapparsi le vesti per portare a casa l’esemplare. Anche perché c’è un problema alla trasmissione da riparare. La pompa idraulica del cambio SMT (Sequential Manual Transmission) è infatti fuori servizio. Il costo del ricambio non è proprio popolare, ma più che alto dà fastidio dover comprare qualcosa di poco nobile, da portare subito in officina.

La Toyota MR2 trasformata in questa brutta copia della splendida Ferrari 360 Spider F1 è del 2002, quindi di epoca contemporanea alla creatura di Maranello. Il prestigio e il fascino sono però distanti anni luce. Anche con una buona dose di immaginazione, è impossibile sentirsi a bordo della “rossa” vera, a dispetto dai tanti loghi in bella vista, sia dentro che fuori. Ci si chiede come si possano commissionare delle trasformazioni del genere, imbarazzanti da portare in giro, ma ogni persona ha un proprio senso del gusto.

Forte la voglia di giudicare, ma preferisco limitarmi a dire che non condivido il senso di questa trasformazione, che mi ferisce nell’orgoglio ferrarista. Fra i difetti dell’esemplare in vendita merita di essere evidenziata anche l’usura del sedile lato guida. Per il resto, l’auto sembra abbastanza fresca, avendo accumulato negli anni una percorrenza di sole 47 mila miglia. Vi state chiedendo perché il proprietario l’abbia usata così poco? La risposta è semplice: vivendo in una delle isole Hawaii, non aveva realisticamente la possibilità di macinare lunghissime percorrenze. Pensate che questa Toyota MR2 con la finta carrozzeria di una Ferrari 360 Spider F1 troverà presto un acquirente, grazie anche al prezzo particolarmente basso? Mi piacerebbe conoscere il vostro punto di vista sul tema.

Foto | Craiglist