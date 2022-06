Italian F4 Championship: Antonelli conquista tre vittorie a Spa-Francorchamps

Uno scatenato Andrea Kimi Antonelli di Prema Racing è stato il re di Spa-Francorchamps nell’Italian F4 Championship.

Il pilota italiano di Prema Racing ha messo a segno una tripletta sul circuito delle Ardenne ed è riuscito a raggiungere le cinque vittorie in stagione. Solo la caparbietà di Rafael Camara di Prema Racing, tra i più costanti in questo inizio di campionato, non ha permesso al pilota bolognese di salire al comando della classifica.

Italian F4 Championship: il round a Spa-Francorchamps si conclude con una tripletta per Antonelli

Sul tracciato belga, le 36 Tatuus F4 T-021, motorizzate con il propulsore Abarth T-Jet da 1.4 litri da 180 CV, hanno regalato grande spettacolo con tre gare contrassegnate da battaglie e continui sorpassi tra i protagonisti. Ma alla fine è stato sempre Andrea Kimi Antonelli ad aver trionfato sul circuito belga, dopo aver conquistato due pole position sulle tre disponibili.

A contendere la leadership al pilota italiano è stato il suo compagno di team Rafael Camara che, in Gara 1, è salito sul secondo gradino del podio in un poker del team Prema completato da James Wharton di Prema Racing e Charlie Wurz di Prema Racing, in Gara 2 ha terminato quarto e in Gara 3 è stato autore di una straordinaria rimonta.

Dopo aver stallato in partenza dalla pole position, infatti, il brasiliano di Ferrari Driver Academy, è risalito dalla 33ª posizione e recupera terreno sino a chiudere terzo sotto la bandiera a scacchi, in un altro poker Prema con Antonelli primo, Conrad Laursen di Prema Racing secondo, Camara terzo e Wurz, ancora una volta quarto.

Il podio di Gara 2, invece, ha visto al fianco di Antonelli Alex Dunne di US Racing e il campione in carica tra i rookie Nikita Bedrin di PHM Racing. Il pilota irlandese continua ad essere il diretto inseguitore di Camara e Antonelli, grazie al podio di Gara 2, l’ottavo posto di Gara 1 e il quinto in Gara 3, nonostante il divario si sia ampliato con i due piloti di Prema che sembrano aver preso il largo.

Andrea Kimi Antonelli ha detto che questo è stato un grande weekend, finalmente con il 3 su 3. È stati incredibile riuscire a vincere tutte e tre le gare a Spa-Francorchamps, dopo aver sbagliato in Gara 3 a Misano.

Questo risultato gli ha dato la possibilità di avvicinarsi veramente tanto in campionato, anche approfittando dell’errore di Rafael al via della terza gara. Ha dovuto gestire le ripartenze dopo le safety car e ha ammesso che quella dell’ultima gara è stata sicuramente meglio di quella di Gara 2. Ora gli aspetta il quarto round a Vallelunga. Non sarà facile, ma crede che potrà, nuovamente, fare un grande weekend.

Buone prestazioni per l’esordiente Valerio Rinicella di AKM Motorsport e per Maya Weug di Iron Dames ancora una volta a punti grazie al decimo posto di Gara 2. Sempre più vicino alla top 10 anche Brando Badoer di Van Amersfoort Racing che, sul circuito di Spa-Francorchamps, ha conquistato per due volte l’undicesimo posto.

Prossimo appuntamento per l’Italian F4 Championship in programma dal primo al 3 luglio sul circuito capitolino di Vallelunga che segnerà il giro di boa della stagione. La prossima settimana, invece, tornerà in pista l’ADAC Formel 4 sul tracciato olandese di Zandvoort e la F4 British Championship impegnata sul circuito del Croft.

Ecco la classifica aggiornata dell’Italian F4 Championship: