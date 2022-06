Fiat Fastback 2023: continuano i test su strada per il SUV coupé

Confermato per il debutto ufficiale nel 2022, il Fiat Fastback 2023 è stato avvistato mentre compieva dei test nella città di São José dos Pinhais (PR). Le foto spia sono state pubblicate in rete nelle scorse ore dai media brasiliani. I prototipi del SUV coupé sono in tournée in Brasile e sono stati visti anche a Santa Catarina, San Paolo e Minas Gerais.

Con linee tipiche di una coupé, il nuovo Fastback mantiene la piattaforma MLA di Stellantis utilizzata già per il Pulse, modello con cui condivide buona parte degli interni, portiere anteriori, cofano, parafanghi e fari. A causa della caduta del tetto sul posteriore, il portellone ha una forma diversa, ma il profilo laterale è lo stesso.

Fiat Fastback 2023: altro avvistamento per il nuovo SUV coupé

Il frontale avrà un nuovo paraurti per conferire al Fiat Fastback un look esclusivo. I fanali posteriori sono molto sottili e si estendono attraverso il cofano del bagagliaio, che avrà un’apertura simile a quella del Volkswagen Nivus.

All’interno, il cruscotto è lo stesso del SUV compatto, anche se avrà alcune modifiche. La console centrale, ad esempio, sarà un’esclusiva e il SUV coupé avrà il freno di stazionamento elettronico e la funzione Auto Hold. Anche i rivestimenti delle portiere sono gli stessi del fratello minore.

Nelle versioni Drive, Audace e Impetus, il Fiat Fastback 2023 avrà il motore turbo flex da 1 litro denominato T200, capace di erogare 125 CV a 5750 g/min e 200 Nm di coppia massima a 1700 g/min usando la benzina. Con l’etanolo, invece, la potenza sale a 130 CV a 5750 g/min mentre la coppia è di 200 Nm a 1700 g/min. Il powertrain è collegato a un cambio automatico CVT che simula 7 marce virtuali.

Nella versione Imperius top di gamma, il SUV coupé avrà il motore T270 da 1.3 litri che produce 180 CV con benzina e 185 CV con etanolo. La coppia è in entrambi i casi di 270 Nm. Il motore sarà collegato solo a un cambio automatico a 6 marce. In futuro, come il Pulse, anche il nuovo Fiat Fastback riceverà la variante Abarth con il motore T270.

Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete, la potenza di questo propulsore dovrebbe restare invariata e dovremmo avere trovare modifiche estetiche, sia internamente che esternamente.