Jeep Grand Cherokee 4xe: nuovo volto del quartier generale di Stellantis

Jeep Grand Cherokee 4xe è una delle ultime novità entrate a far parte della gamma della casa automobilistica americana. A proposito di questo modello, oggi vi segnaliamo che dalle scorse ore la vettura è diventata il nuovo volto di Stellantis negli Stati Uniti. L’auto infatti è stata scelta per ricoprire la facciata del quartier generale del gruppo automobilistico, nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe, ad Auburn Hills.

Stellantis mette Jeep Grand Cherokee 4xe come nuovo volto del suo quartier generale

Ogni pochi mesi, il quartier generale di Stellantis di Auburn Hills nel Michigan, assume un nuovo look con un involucro sulla torre di 15 piani dell’edificio. Molti nell’area metropolitana di Detroit hanno notato che i lavoratori stavano smontando l’ultimo involucro che presentava la nuovissima Jeep Grand Wagoneer Series III del 2022 lo scorso fine settimana. Questa settimana, la torre ospita ora la nuovissima Jeep Grand Cherokee 4xe 2022, la prima Grand Cherokee elettrificata in assoluto.

Il complesso è il secondo edificio più grande degli Stati Uniti per superficie. Solo il Pentagono è più grande. Ogni giorno oltre 200.000 auto passano davanti all’edificio sull’Interstate 75 (I-75) ad Auburn Hills. La torre di 15 piani è il fulcro del complesso e può essere vista da una certa distanza lungo l’interstatale.

Sullo striscione è mostrato il modello Grand Cherokee Trailhawk 4xe che come sappiamo è l’unico venduto in Europa ma non negli USA. Anche questo diventa un modo per pubblicizzare i nuovi modelli elettrificati che fanno parte del gruppo automobilistico negli USA. Ricordiamo che il SUV di Jeep dispone di due motori elettrici, un pacco batterie da 400 volt, un motore turbo a quattro cilindri da 2,0 litri e una trasmissione automatica TorqueFlite a otto marce.

