Ferrari Challenge: ecco come è andata la gara a Montreal

Dopo un sabato ricco di pioggia e temperature rigide, la città di Montreal e anche il Circuit Gilles Villeneuve hanno avuto una svolta completa domenica con tribune affollate e clima soleggiato e caldo che ha accolto i piloti del campionato Ferrari Challenge. Nonostante diversi incidenti nelle gare di sabato, 34 esemplari della Ferrari 488 Challenge Evo sono scesi in pista per l’ultima gara di 25 minuti del fine settimana.

Ancora una volta mescolata insieme, la gara è stata rovinata solo da un grave incidente quando Joe Rubbo di Ferrari di Long Island ha valutato male la zona di frenata per l’ultima chicane, colpendo l’allora leader della corsa Jason McCarthy di Wide World Ferrari e ponendo fine a entrambi la gara. La cautela che ne è derivata, tuttavia, è stata di breve durata quando i piloti sono tornati alle gare con bandiera verde e hanno dato spettacolo per le centinaia di migliaia di fan presenti.

Ferrari Challenge: l’appuntamento canadese è stato vinto da Jeremy Clarke

Jeremy Clarke di Ferrari of Beverly Hills ha vinto domenica, un risultato importante per la sua spinta al campionato, portando a casa Matt Kurzejewski di Ferrari of Westlake che alla fine è arrivato secondo.

I due sono ora testa a testa con Clarke in testa al campionato dopo che il precedente leader, Manny Franco di Ferrari of Lake Forest ha saltato il fine settimana. Con solo quattro punti che separano i tre piloti, i prossimi round di Indianapolis e Sonoma si riveleranno sicuramente vitali prima che il campionato si avvii alle Finali Mondiali di Imola.

Il terzo posto è stato guadagnato da Marc Muzzo di Ferrari of Ontario che ha resistito alla pressione di una gara del campione del Trofeo Pirelli 2021 Cooper MacNeil di Ferrari of Westlake, ma non ha ceduto nel suo weekend di casa.

Nella categoria Am, è stato Dave Musial Jr. di Ferrari of Lake Forest a salire sul gradino più alto del podio e ad estendere il suo vantaggio in campionato su Alfred Caiola di Ferrari of Long Island che ha concluso la sua gara domenicale a Montreal al terzo posto. Secondo è stato Aaron Weiss di Ferrari of Central New Jersey che ha goduto di un fine settimana particolarmente forte a Montreal dopo la vittoria sotto la pioggia di sabato.

Michael Petramalo di Ferrari di Seattle ha fatto di tutto per allungare il suo vantaggio in campionato nella categoria Coppa Shell con un’altra vittoria sul Circuit Gilles Villeneuve. Sulla scia di questi risultati, ha preso un vantaggio di sette punti sul suo rivale più vicino e compagno di podio, Brian Kaminskey di Ferrari di Long Island che è arrivato terzo nella gara di domenica. Il secondo posto è andato a Brent Holden di Ferrari di Newport Beach, il suo primo della stagione 2022.

Nella categoria Coppa Shell Am, è stato il leader del campionato Tony Davis di Continental Autosports ad estendere ulteriormente il suo vantaggio ora dominante in campionato con l’ennesima vittoria, arrivando al terzo posto nella stagione e sul podio in tutte le gare tranne una nel 2022. Rey Acosta di The Collection ha goduto di un bel miglioramento della forma, finendo con il suo secondo posto del fine settimana mentre Lisa Clark di Ferrari di Beverly Hills ha fatto la sua prima tappa sul podio del Ferrari Challenge da Daytona ad aprile con un terzo posto.