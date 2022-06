Stellantis forma oltre 100 professionisti nella produzione di sistemi di cablaggio

Una partnership tra SENAI Pernambuco, Stellantis e il Comune di Cabo de Santo Agostinho (Brasile) sta trasformando la vita di oltre 100 persone in difficoltà.

Oggi, 117 nuovi professionisti parteciperanno all’ultima lezione del corso di qualificazione in assemblaggio di sistemi di cablaggio auto. Si tratta di un corso a breve termine creato da SENAI Cabo per soddisfare, in esclusiva, la domanda di manodopera qualificata per la fabbrica che la casa automobilistica mantiene a Jaboatão dos Guararapes.

Stellantis: in Brasile sono stati formati 117 nuovi professionisti per produrre sistemi di cablaggio per auto

L’aspettativa, ora, è che il 70% dei laureati entri a far parte della forza lavoro del settore. La formazione di nuovi gruppi è presente anche nei progetti futuri delle istituzioni.

Gli studenti sono stati selezionati dal municipio di Cabo de Santo Agostinho, tra i residenti delle comunità situate intorno alla fabbrica che erano senza lavoro, in particolare quelli in cerca del loro primo impiego. In tutto sono state scelte 120 persone e sono stati formati quattro gruppi.

Le lezioni si sono svolte al SENAI Cabo, tra maggio e giugno, in laboratori progettati e attrezzati da Stellantis per funzionare come vere e proprie linee di produzione. Mentre la direzione comunale pagava le spese di trasporto, il gruppo automobilistico italo-francese si è occupato della fornitura di cibo per gli studenti.

Oltre ad acquisire conoscenze teoriche e pratiche da professionisti che lavorano o hanno lavorato in Stellantis, gli studenti hanno anche appreso contenuti relativi al mercato del lavoro.

Tutte le spese di formazione professionale sono state finanziate dal programma Emprega+, una partnership tra il governo e SENAI Nacional, che ha l’obiettivo di formare nuove figure professionali o riqualificare quelle già presenti nel mercato del lavoro attraverso programmi messi a disposizione delle stesse aziende.

Fernando Freyre, direttore della SENAI Cabo School, ha dichiarato che, attraverso questa partnership, sono stati in grado di mettere insieme un progetto che ha portato vantaggi per tutti i soggetti coinvolti e, principalmente, per la popolazione locale.

Tutto è partito da una richiesta dello stesso gruppo automobilistico

Sono riusciti a formare le persone in modo estremamente assertivo, partendo da una richiesta della stessa Stellantis, che è alla ricerca di queste figure professionali, sia per ricoprire posti vacanti sia per ampliare la propria produzione. Freyre vorrebbe che questo corso possa essere offerto più regolarmente in futuro.

Per Stellantis la formazione personalizzata facilita l’inserimento nel mercato di questi professionisti, che già entrano in azienda consapevoli del funzionamento del processo produttivo.

Sérgio Marques, direttore dello stabilimento di Autopeças Jaboatão, ha detto che i valori del gruppo abbracciano le comunità in cui è presente. Attraverso partnership come questa, sono in grado di contribuire allo sviluppo locale, attrarre professionisti più qualificati e garantire processi più agili nella ricerca di nuovi talenti.

Andrea Galdino, segretario ai programmi sociali di Cabo de Santo Agostinho, ha sottolineato l’importanza di partnership come queste per la creazione di occupazione e reddito per la popolazione locale e per la riduzione delle disuguaglianze sociali. Questa partnership è estremamente importante per tutti i cittadini del paese.