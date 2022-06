Ferrari Enzo: la one-off in Bianco Avus sarà presto messa all’asta

Il 29 e 30 giugno 2022, RM Sotheby’s proporrà all’asta un’esclusiva Ferrari Enzo dipinta in Bianco Avus e immatricolata nel 2003. Dispone del telaio n°ZFFCZ56B000133023 e si trova attualmente in Canada.

Si tratta di un’opportunità irripetibile per acquistare la leggendaria Enzo bianca unica nel suo genere uscita dallo stabilimento di Maranello.

Ferrari Enzo: RM Sotheby’s proporrà presto all’asta l’unico esemplare bianco prodotto

Al debutto ufficiale, la supercar avrebbe esemplificato tutto ciò che aveva visto il marchio di Maranello crescere da un produttore di auto da corsa a uno dei brand più ambiti e desiderati nella storia dell’auto. Proprio come i grandi modelli precedenti, è stata creata per spingere i limiti delle prestazioni delle auto stradali, utilizzando la tecnologia derivata dalla Formula 1.

Costruito in fibra di carbonio e alluminio, il telaio avanzato della vettura è stato rivestito con una carrozzeria composita disegnata Ken Okuyama e modellata tramite vari test condotti nella galleria del vento. Influenzato dalle principali monoposto di F1 del cavallino rampante, il muso riportava un design presente sul resto della carrozzeria, con una sottile aerodinamica a effetto suolo e un piccolo spoiler attivo al posto del precedente alettone posteriore utilizzato sulla F50.

La Ferrari Enzo viene fornita con un motore V12 aspirato da 6 litri ad alte prestazioni, montato in posizione centrale, capace di sviluppare 660 CV di potenza. Non è stato solo questo ad impressionare le persone, ma anche il modo in cui i cavalli vengono erogati, con una combinazione avvincente di coppia a bassi regimi, una rapida accelerazione e il glorioso sound quando l’ago si avvicina alla linea rossa a 8200 g/min.

Come il predecessore, anche la Enzo ha stabilito un nuovo punto di riferimento per prestazioni e design. Grazie a una produzione di appena 400 esemplari, è diventata d’allora una delle auto da collezione per eccellenza dell’era moderna. Il telaio n°133023 è ancora più speciale in quanto è l’unico esemplare uscito dallo stabilimento di Maranello ad essere dipinto in Bianco Avus.

Il contachilometri riporta appena 9600 km

Quando la supercar è stata completata il 22 maggio del 2003, disponeva anche di interni in pelle nera, strumentazione in Rosso Corsa e sedili avvolgenti in fibra di carbonio extra large completi di vari inserti in tessuto nero 3D. Arrivata per la prima volta attraverso Ferrari Central Europe a Wiesbaden (Germania) fino a Symbol Automobiles a Matran (Svizzera). Qui è stata venduta al suo primo proprietario, un miliardario tedesco-svizzero.

Usata pochissimo nei suoi primi anni di vita, l’auto ha trascorso gran parte del suo tempo nella città svizzera prima di essere esportata in Hong Kong nel 2011. In questo periodo non è stata immatricolata a causa della sua configurazione con guida a sinistra. Al momento della catalogazione, RM Sotheby’s ha registrato appena 9600 km percorsi. In aggiunta, questa Ferrari Enzo bianca dispone della certificazione Ferrari Classiche rilasciata nel novembre del 2012.

Proposta in esclusiva dalla famosa casa d’aste e messa a disposizione solo dei clienti più esigenti, questo bolide one-off rappresenta un’opportunità irripetibile per entrare in possesso di un vero e proprio mito.