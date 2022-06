Alfa Romeo presente alla 40ª edizione della 1000 Miglia con tre iconici modelli

Manca solo un giorno alla partenza della 40ª edizione rievocativa della 1000 Miglia, la corsa più bella del mondo secondo la celebre definizione di Enzo Ferrari, che prenderà il via da Brescia il 15 giugno per farvi ritorno il 18 giugno, dopo aver toccato alcune delle località più suggestive d’Italia.

Da sempre un po’ gara e un po’ avventura, la 1000 Miglia coinvolgerà quest’anno oltre 400 vetture d’epoca d’inestimabile valore, di cui ben 118 appartengono a Abarth, Alfa Romeo, Fiat e Lancia.

Alfa Romeo: lo storico brand di Arese prenderà parte alla 1000 Miglia 2022

Come di consueto all’evento prenderà ufficialmente parte anche Alfa Romeo, che si conferma il più rappresentato in gara con ben 50 vetture schierate ai nastri di partenza. Tra queste, tre preziosi esemplari della collezione aziendale, normalmente in mostra presso il Museo Alfa Romeo di Arese: la 6C 1500 Super Sport del 1928, la 1900 Sport Spider del 1954 e la 1900 Super Sprint del 1956.

I tre gioielli della collezione storica sono condotti da equipaggi d’eccezione, tra cui la coppia formata da Giovanni Moceri e Silvia Dicembre a bordo della 6C 1500 Super Sport, vettura che trionfò nell’edizione 2019. A loro si affianca l’inedita coppia di dipendenti Stellantis (provenienti rispettivamente dai plant di Pomigliano d’Arco e Cassino) Francesco Pirozzi e Cristina Posta, che condurrà la 1900 Super Sprint, e il Managing Director di Sauber Alessandro Alunni Bravi in coppia con la pilota e commentatrice sportiva Vicki Piria a bordo della 1900 Sport Spider.

Alfa Romeo 6C 1500 Super Sport del 1928

Tutti gli occhi saranno puntati sulla splendida Alfa Romeo 6C 1500 Super Sport del 1928, con carrozzeria degli Stabilimenti Farina, che punta a ripetere il trionfo del 2019 nella stessa gara, senza dimenticare che questa splendida vettura del Museo Storico Alfa Romeo ha vinto anche le edizioni del 2005, 2007 e 2008. Nel 2007 è stata vittoriosa anche nella “1000 Millas Sport” in Argentina, successo ripetuto nel 2008.

Questa meravigliosa vettura del 1928 è dotata di un motore a sei cilindri da 1487cc, che eroga una potenza massima di 76 CV a 4800 g/min, raggiungendo una velocità massima di 140 km/h. Solo 31 di questi esemplari furono costruiti tra il 1928 e il 1929.

Alfa Romeo 1900 Super Sprint del 1956

Farà la sua parte anche l’affascinante 1900 Super Sprint del 1956, elegante coupé carrozzata da Touring che rappresenta la declinazione gran turismo della 1900, la vettura da famiglia che vince le corse, come recitava il claim che la rese celebre negli anni Cinquanta.

In particolare, l’Alfa Romeo 1900 Super Sprint, basata sul telaio in versione corta della 1900 berlina, è equipaggiata con un motore a quattro cilindri da 2 litri con il doppio albero a camme tipico del brand e potenza di 115 CV a 5500 g/min, per prestazioni sportive che restano di rilievo ancora oggi.

Negli anni ‘50 era consuetudine, per i grandi designer italiani, acquistare il telaio meccanizzato da Alfa Romeo e completarlo con una carrozzeria progettata e prodotta internamente. Il modello di maggior successo fu proprio quello dell’azienda milanese Touring, la cui versione dell’Alfa Romeo 1900C Super Sprint è tuttora considerata una delle coupé più equilibrate e raffinate tra quelle prodotte per la Casa del Biscione. Tra il 1954 e il 1955 ne furono realizzati quasi 300 esemplari.

Alfa Romeo 1900 Sport Spider del 1954

Spazio anche per la 1900 Sport Spider del 1954, una rarissima spider da corsa – prodotta in soli due esemplari – equipaggiata col motore a quattro cilindri bialbero della 1900 a carter secco, portato a 138 CV di potenza massima, che le consente di raggiungere i 220 km/h grazie anche a un peso di 880 kg e a un’aerodinamica particolarmente efficiente.

Contraddistinta dall’innovativo design ad opera di Franco Scaglione per la carrozzeria Bertone, la 1900 Sport Spider è dotata di cambio a 5 marce e di ponte posteriore De Dion: prestazioni e guidabilità sono da vettura moderna, reattiva e sincera, con un’elevata tenuta di strada.

Al di là del valore storico, questo tipo di manifestazioni rappresenta un autentico ponte tra passato e futuro: e non a caso Alfa Romeo, che tra pochi giorni festeggerà i suoi 112 anni, metterà a supporto delle sue meravigliose auto d’epoca alcune unità di Alfa Romeo Tonale, il primo C-SUV elettrificato del marchio appena arrivata nelle concessionarie europee. Si tratta di un modello che segna la metamorfosi del Biscione e la sua evoluzione verso forme alternative di propulsione, nel rispetto dei valori e del DNA che accomunano gli appassionati Alfisti di ieri e di oggi.