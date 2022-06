Ferrari Purosangue: il 16 giugno saranno svelati nuovi dettagli?

Come vi abbiamo scritto ieri, il prossimo 16 giugno sarà un giorno importante per la Ferrari. Il numero uno della casa automobilistica del cavallino rampante, il CEO Benedetto Vigna svelerà infatti il nuovo piano industriale del produttore di Maranello. In quella data dovrebbero arrivare notizie importanti anche per quanto riguarda Ferrari Purosangue.

Il prossimo 16 giugno è probabile trapeleranno nuove informazioni su Ferrari Purosangue

Ferrari Purosangue sarà la più grande novità della casa italiana per questo 2022. Il suo debutto avverrà infatti sicuramente entro la fine del 2022. Qualcuno addirittura ipotizza che una prima presentazione possa avvenire addirittura nel corso di questa estate ma al momento questa voce non trova riscontri ufficiali di nessun tipo.

Il prossimo 16 giugno però Ferrari potrebbe fare importanti rivelazioni a proposito del suo primo SUV. Si dice che quanto meno la data di presentazione del nuovo modello possa venire svelata propria quel giorno. Inoltre non si esclude nemmeno che Benedetto Vigna possa aggiungere qualche altro dettaglio a quelle che saranno le caratteristiche del nuovo modello destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori.

Già sappiamo ad esempio che Ferrari Purosangue utilizzerà il motore V12 in quanto è stato lo stesso CEO della Ferrari nelle scorse settimane ad averlo confermato. Di conseguenza ci aspettiamo che altre notizie importanti possano trapelare a breve. Non escludiamo un nuovo teaser se non addirittura la prima immagine ufficiale del modello.

Del resto in base alle ultime foto spia trapelate sul web appare evidente che lo sviluppo del veicolo è ormai a buon punto e alla sua produzione in serie dovrebbe mancare davvero poco. Ricordiamo che Ferrari Purosangue è considerata come una vettura fondamentale per il futuro della casa automobilistica del cavallino rampante che anche in futuro vuole continuare ad essere leader nel segmento delle auto di lusso nonostante le grandi sfide che aspettano il cavallino rampante che dovrà per forza di cose rivoluzionare la sua gamma di super car con il passaggio alle auto elettriche.

Ricordiamo infine che Ferrari Purosangue nei prossimi anni sarà chiamato a sfidare modelli che stanno avendo un grande successo sul mercato. Uno di questi è proprio Lamborghini Urus che ha portato il marchio del Toro a livelli di vendite mai raggiunti divenendo in breve tempo l’auto più venduta di Lamborghini sul mercato. Lo stesso dovrebbe accadere anche con il primo SUV della Ferrari che comunque sarà offerto sempre in numeri limitati e ad un prezzo importante per garantire l’esclusività che caratterizza da sempre tutte le auto del cavallino rampante.

