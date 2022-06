Peugeot conquista due importanti premi grazie a e-208 ed e-2008

Peugeot ha conquistato due riconoscimenti ai premi EcoCar Electrified Top 50. La Peugeot e-208 è stata nominata Best Small Electric Car da Diesel&EcoCar mentre il Peugeot e-2008 ha portato a casa il premio Best Electric Compact SUV. Entrambi i modelli, insieme al 3008 Hybrid, sono stati anche inclusi nell’elenco dei 50 migliori veicoli elettrificati (Electrified Top 50) in vendita oggi.

La EcoCar Electrified Top 50 elenca i migliori veicoli elettrificati in vendita nel Regno Unito, nonché i migliori modelli da acquistare nei principali segmenti. La e-208 è stata nominata Migliore auto elettrica compatta da Diesel&EcoCar e si è classificata al 24° posto nella lista dei 50 migliori modelli.

Peugeot: vinti due premi importanti agli EcoCar Electrified Top 50

Ian Robertson, editor e publisher di Diesel&EcoCar, ha dichiarato che la city car elettrica è piccola e bella e racchiude una batteria da 50 kWh e un potente motore elettrico da 100 kW, il che significa che ha un’ampia autonomia e risulta molto divertente da guidare. Vanta un abitacolo attraente e ricco di dotazioni ed è supportato da un buon bagagliaio e da interni spaziosi.

L’e-2008 è stato invece premiato come Miglior SUV compatto elettrico e si è classificato al 15° posto in assoluto. Accanto ai due modelli completamente elettrici, anche il 3008 Hybrid si è classificata nella Top 50, piazzandosi al 18° posto.

Robertson ha aggiunto che l’e-2008 è elegante, buono da guidare e ha le dimensioni ideali per affrontare le strade urbane britanniche. Considerando le sue dimensioni compatte, ha un’eccellente autonomia di 344 km nel ciclo WLTP. Ha più spazio per i bagagli di una Volkswagen Golf e il suo interno è moderno e vanta le tecnologie più recenti.

Alimentata da una batteria da 50 kWh e da un motore elettrico da 136 CV, la Peugeot e-208 può raggiungere fino a 362 km tra una ricarica e l’altra. L’e-2008 è dotato dello stesso propulsore elettrico ed è in grado di percorrere fino a 344 km con una singola carica. Entrambi i modelli supportano una ricarica rapida fino a 100 kW e passano dallo 0% all’80% in soli 30 minuti.

Il Peugeot 3008 Hybrid è disponibile con due gruppi propulsori: Hybrid4 300 e-EAT8 e Hybrid 225 e-EAT8. L’Hybrid4 300 monta un motore benzina PureTech da 200 CV abbinato a due motori elettrici, uno all’asse anteriore e l’altro al posteriore per una potenza complessiva di 300 CV. I modelli Hybrid 225 combinano un motore benzina PureTech da 180 CV con un unico motore elettrico sull’asse anteriore. Con un’autonomia elettrica fino a 63 km, sia l’Hybrid che l’Hybrid4 sono ideali per flotte e conducenti business.

Julie David, amministratore delegato di Peugeot UK, ha dichiarato che la gamma Peugeot elettrica e Hybrid continua a stupire sia i clienti che gli esperti del settore. Avere tre dei veicoli inseriti nella Top 50 elettrificata è fantastico e mostra il numero crescente di veicoli Peugeot elettrificati disponibili. Entro il 2024, il brand francese proporrà una variante elettrificata sull’intera gamma di modelli, prima di diventare un marchio 100% elettrico entro il 2030.

Peugeot e-208, e-2008 e 3008 Hybrid sono tutti modelli acquistabili online. È possibile configurare e ordinare il proprio veicolo interamente online e l’intera operazione risulta semplice e conveniente.