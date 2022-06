Jeep Renegade 2023: in arrivo la nuova versione Limited T270

Jeep amplierà presto la gamma del Jeep Renegade 2023 in Brasile. Attualmente, il SUV compatto viene venduto nelle versioni Sport e Longitude con trazione 4×2 e cambio automatico a 6 marce e S e Trailhawk con trazione 4×4 e trasmissione automatica a 9 rapporti.

Per la gamma 2023, il brand americano aumenterà l’offerta della linea 4×2 con l’arrivo della versione Limited, secondo quanto scoperto dai media locali. Il Jeep Renegade Limited 2023 avrà il motore turbo flex T270 da 1.3 litri abbinato a un cambio automatico a 6 velocità e alla trazione 4×2. Tale propulsore è in grado di erogare una potenza di 180 CV con benzina e 185 CV con etanolo e una coppia massima di 270 Nm, indipendentemente dal carburante usato.

Jeep Renegade 2023: la gamma brasiliana si amplierà con la versione Limited T270

L’elenco delle dotazioni di serie dovrebbe essere molto simile a quello proposto dall’attuale versione S, cambiando solo il sistema di trazione e il cambio. Pertanto, il Renegade Limited 2023 dovrebbe offrire specchietti retrovisori esterni elettrici, retrocamera, sistema di monitoraggio degli angoli ciechi, sensori crepuscolare e pioggia, impianto audio con sei altoparlanti, porta USB, connettività Bluetooth, assistente al parcheggio automatico Park Assist, sistema di assistenza alla partenza in salita (HSA) e tetto con rivestimento interno nero.

Non dovrebbe mancare Hill Descent Control, accensione automatica dei fari, avvisi di superamento del limite di velocità, controllo di stabilità, cruise control, allarme, freno di stazionamento elettronico, rilevamento di stanchezza conducente, sedile del conducente con regolazione dell’altezza, controllo elettronico antiribaltamento, ABS, cerchi in lega da 19″ con pneumatici 235/45, climatizzatore bizona, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con funzione One touch, chiusura centralizzata con telecomando per apertura porte e finestrini, sistema Keyless Enter ‘n Go, sedili in pelle e sensori di parcheggio posteriore.

L’equipaggiamento del Jeep Renegade Limited 2023 includerà anche sistema di infotainment Uconnect con display touch da 8.4 pollici, sistema Start & Stop (spegnimento/avviamento automatico del motore), controllo della trazione, frenata di emergenza autonoma, supporto Apple Carplay e Android Auto con mirroring wireless, volante con rivestimento in pelle e regolazione in altezza e profondità, caricatore wireless per smartphone compatibili, comandi audio e bluetooth al volante, riconoscimento della segnaletica stradale, sette airbag (anteriore, laterale, a tendina e ginocchio guidatore), porta USB posteriore, avviso di cambio corsia, servosterzo, sistema di assistenza all’interruzione del panico, quadro strumenti digitale da 7 pollici, poggiatesta centrale posteriore, limitatore di velocità e avviamento a distanza.