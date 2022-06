Stellantis: gli USA chiedono al Messico di esaminare possibili violazioni

L’alto funzionario commerciale statunitense ha chiesto alle autorità messicane di verificare se ai lavoratori di una struttura Stellantis vengono negati i diritti sul lavoro. La richiesta della rappresentante commerciale degli Stati Uniti Katherine Tai circa l’impianto di Teksid Hierro de Mexico, che produce componenti per autocarri pesanti, è stata avanzata attraverso un meccanismo di segnalazione di violazione del lavoro che fa parte dell’accordo Stati Uniti-Messico-Canada, l’accordo commerciale che ha sostituito l’accordo di libero scambio nordamericano o NAFTA.

Stellantis presunte violazioni dei diritti di lavoro in Messico: gli USA chiedono indagini

Questo meccanismo è stato utilizzato dai funzionari statunitensi in relazione a un’elezione legata al sindacato l’anno scorso in uno stabilimento della General Motors a Silao in Messico, dove i lavoratori hanno successivamente ottenuto un aumento dell’8,5% nell’ambito delle trattative contrattuali con un nuovo sindacato nello stabilimento, secondo precedente reportage di Free Press.

Lo stabilimento di Teksid, che ha quasi 1.500 dipendenti, secondo un sito web dell’azienda, fa parte di Stellantis, che possiede anche Jeep, Ram, Chrysler, Dodge, Fiat, Alfa Romeo e Maserati.

Tai e il segretario al lavoro degli Stati Uniti Marty Walsh hanno emesso un annuncio congiunto lunedì sulla richiesta degli Stati Uniti di esaminare se ai lavoratori dello stabilimento di Frontera, nello stato messicano settentrionale di Coahuila, fossero stati negati i diritti di libera associazione e contrattazione collettiva.

“Continuiamo a utilizzare il meccanismo di risposta rapida del lavoro dell’USMCA per difendere i diritti dei lavoratori e rimaniamo impegnati a lavorare a stretto contatto con il governo messicano per farlo”, ha affermato Tai in un comunicato stampa. “Quando la nostra politica commerciale aiuta a garantire che i lavoratori di tutti i paesi possano esercitare i propri diritti, aiuta a guidare una corsa verso l’alto”.

Walsh, nel comunicato, dichiara: “Non vediamo l’ora di collaborare con il governo del Messico per garantire che i lavoratori possano scegliere i propri rappresentanti sindacali liberamente e senza interferenze”.

La richiesta di riesame ha fatto seguito a una petizione sulle presunte violazioni inviata a un comitato presieduto da Tai e Walsh dall’UAW, dall’AFL-CIO e dall’Unione nazionale dei lavoratori minerari, metallurgici, siderurgici e simili della Repubblica messicana, un messicano sindacato, si legge nel comunicato.

Il comitato “ha stabilito che ci sono prove credibili sufficienti di una negazione dei diritti”, afferma il comunicato.

Un articolo di Reuters a maggio sulla possibilità che i funzionari statunitensi possano richiedere la revisione ha rilevato che la controversia nello stabilimento risale al 2014 e che i lavoratori sarebbero stati licenziati.

La portavoce di Stellantis Jodi Tinson ha rilasciato una dichiarazione, affermando che “Stellantis rispetta e sostiene i diritti di contrattazione collettiva dei suoi dipendenti in tutto il mondo e rispetterà tutte le leggi locali al riguardo”.

