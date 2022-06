Ralf Schumacher: “Ferrari ha commesso meno errori di Leclerc”

Ralf Schumacher crede che Charles Leclerc debba mantenere un profilo basso dopo quello che è successo a Monaco. Il tedesco sottolinea che ad oggi il monegasco ha commesso più errori della Ferrari e ricorda che la Formula 1 è uno sport di squadra e si vince e si perde collettivamente.

Avendo perso la vittoria e il podio a Monaco, Leclerc era molto arrabbiato per il lavoro svolto dalla Ferrari dal muro e ha chiarito che cose del genere non dovrebbero mai più accadere. Schumacher sostiene che la Red Bull , grazie all’esperienza degli anni precedenti, lo ha ricamato sulla strategia e consiglia anche a Charles di essere più umile, perché finora ha commesso più errori della sua squadra.

Ferrari: secondo Ralph Schumacher Leclerc ha fatto più errori del suo team

“Si sentiva alla radio tutta la paura che avevano dentro a Monaco. Non sapevano cosa fare con Leclerc e alla fine hanno preso la decisione sbagliata. Intendiamoci, anche lui ha commesso abbastanza errori e deve tenere un profilo basso. Quel ragazzo deve capire che le cose succedono, vinci e perdi tutti insieme”, ha commentato Schumacher in un’intervista a Sky Germania.

“Per come la vedo io, la Ferrari ha fatto meno cose sbagliate di Leclerc finora in questa stagione. D’altra parte, la Red Bull ha imparato molto negli ultimi anni, lottando per la vittoria con la Mercedes, che strategicamente è stata molto forte. Ora ne stanno beneficiando”, ha aggiunto.

Anche l’ex pilota Lammers ha parlato della Ferrari. L’olandese plaude al lavoro di Carlos Sainz nell’affrontare le condizioni della pista bagnata e ha chiesto al team di provare con lui una strategia alternativa. Lammers ritiene che Leclerc dovrebbe imparare dal suo compagno di squadra in questo senso, perché in questo tipo di situazioni è il pilota ad avere l’ultima parola.

“Sainz è stato molto forte nel determinare la propria strategia, Leclerc può imparare da lui. In quel tipo di circostanze, quando si porta in pista un pilota con gomme da asciutto con qualche parte bagnata, è lo stesso pilota che prende la decisione. Deve dire le ruote che vuole montare, quindi Leclerc dovrebbe pensarci”, ha detto Lammers per concludere.

Ti potrebbe interessare: Charles Leclerc: l’incidente sulla 312 B3-74 a causa di un problema ai freni