Fiat Argo festeggia i primi 5 anni e 330 mila unità vendute

Fiat Argo festeggia cinque anni sul mercato. La berlina arrivò con la difficile missione di succedere alla Palio e anche alla Punto, nell’affollato mercato delle compatte. La vettura di Fiat, una delle auto più vendute nel Paese, ha raggiunto le 330 mila unità dal suo lancio nel maggio 2017. Nel 2021, la berlina ha venduto quasi 85.000 unità e si è classificata terza tra le auto più vendute in quel paese.

Disponibile oggi nelle versioni Argo 1.0, Argo Drive 1.0, Argo S-Design 1.3 e Argo Trekking 1.3, Fiat Argo attende importanti novità che le consentiranno di avanzare ancora di più nel mercato. Una di queste sarà la trasmissione CVT con un motore Firefly 1.3 da 98 cavalli a benzina e 107 cavalli a etanolo, unendo così comfort ed economia in un pacchetto tanto atteso.

Inoltre è previsto un leggero aggiornamento visivo, che manterrà l’Argo in linea con la proposta di mercato. Altro punto voluto è l’introduzione del propulsore 1.0 Turbo fino a 130 cavalli con CVT, che darebbe un “fino” alla proposta Argo, sostituendo il vecchio 1.8 E.torQ.

Tuttavia, sicuramente la più interessante sarà una possibile Fiat Argo Abarth, con motore 1.3 Turbo fino a 185 cavalli e cambio manuale o automatico. Con l’arrivo ufficiale di Abarth come marchio, oltre alla Pulse, Argo si inserisce ancora meglio nella proposta della divisione prestazioni di Fiat.

Colpita dalla mancanza di parti e chip, la Fiat Argo ha vendite irregolari dalla fine della pandemia. Infatti l’auto a volte si piazza nei primi posti in classifica, a volte però esce dalla Top 20. Lo stesso accade per il fratello Cronos e altri modelli Fiat, anche Strada, che oggi è la vettura più venduta nel Paese.

Con le modifiche in arrivo, si prevede che anche l’auto abbia una maggiore connettività e un ulteriore incremento dei sistemi di sicurezza. Questo lo collocherà a un livello sopra la Nuova Citroën C3 e sotto la Peugeot 208, evitando così di fare concorrenza interna a queste due auto di Stellantis.

Nonostante sia un progetto brasiliano, Fiat Argo prodotta a Betim (MG) è già venduta in 13 paesi dell’America Latina. Negli ultimi anni è stata vicina alla vetta della classifica delle auto più vendute, nel 2021 è stata seconda solo al pickup Strada e alla Hyundai HB20.

Vedremo dunque prossimamente quali altre novità arriveranno a proposito di questa vettura che anche in futuro continuerà ad essere protagonista tra le auto proposte in Brasile dalla principale casa automobilistica italiana. Infatti oltre al restyling previsto per il prossimo anno, in futuro una seconda generazione caratterizzerà questo modello.

A quanto pare con l’arrivo della futura generazione le cose per questa auto potrebbe cambiare radicalmente. Si dice infatti che la futura Argo possa assumere le sembianze di un crossover compatto dal carattere estremamente sportivo. Staremo a vedere cosa c’è di vero in queste indiscrezioni.

