Fiat Argo Abarth: potrebbe essere così [Render]

Stellantis ha annunciato ufficialmente il ritorno di Abarth in Brasile qualche giorno fa e lo farà con il nuovo Abarth Pulse (o Fiat Pulse Abarth) che debutterà entro la fine del 2022.

Sebbene il Pulse non sia la prima opzione più logica per Abarth, è stata scelta per promuovere il brand dello Scorpione nel mercato brasiliano e inoltre al momento quello dei crossover/SUV è il segmento più apprezzato in tutto il mondo.

Fiat Argo Abarth: il designer brasiliano Kleber Silva l’ha immaginata così

Sappiamo che Fiat sta preparando altri modelli Abarth e la Fiat Argo Abarth potrebbe essere una di queste. Il debutto ufficiale potrebbe avvenire già il prossimo anno o in occasione dell’annuncio del restyling di metà carriera, che dovrebbe portare con sé più tecnologie in modo da avvicinarla al SUV compatto.

Detto ciò, in questo articolo vi proponiamo un interessante progetto digitale realizzato dal designer brasiliano Kleber Silva (pubblicato su Behance) che ci mostra come potrebbe essere l’aspetto finale della Argo Abarth, adottando il linguaggio di design visto sull’Abarth Pulse.

In particolare, i render mostrano una griglia frontale in nero lucido con al centro l’iconico logo dello Scorpione e i colori della bandiera italiana. Inoltre, c’è un paraurti con spoiler integrato e dei piccoli fendinebbia che contribuiscono a un look davvero sportivo.

Non mancano dei cerchi in lega sportivi da 16”, delle fasce laterali bianche e nere che ricoprono il tetto, le calotte degli specchietti retrovisori esterni e i montanti e dei fari con cornice nera. Sul retro, la Fiat Argo Abarth ipotizzata da Kleber Silva dispone del nome Abarth sul cofano del bagagliaio (come visto sul Pulse), un diffusore nella zona inferiore e un doppio terminale di scarico.

Attualmente non sappiamo ancora come saranno gli interni dell’Abarth Pulse in quanto lo Scorpione non ha condiviso alcuna immagine ufficiale, ma sicuramente maggiori dettagli arriveranno presto.

Per quanto riguarda la parte meccanica, la scelta del brand italiano ricadrà sul motore GSE Turbo da 1.3 litri che riesce a sviluppare una potenza massima pari a 185 CV con alimentazione tramite etanolo, abbinato a un cambio automatico a 6 marce.

Oltre alla Fiat Argo Abarth, il designer brasiliano ha immaginato le versioni Abarth di Strada, Mobi e Toro. Tutti e quattro i veicoli condividono le stesse caratteristiche estetiche con il Pulse Abarth.

La casa automobilistica torinese ha dichiarato che il lancio del SUV ad alte prestazioni porterà con sé una serie di iniziative per avviare il brand nel grande paese sudamericano. Fra queste c’è una piattaforma digitale creata per avvicinarsi ai clienti appassionati di performance. Iscrivendosi, si inizieranno a ricevere informazioni esclusive sul marchio e sull’Abarth Pulse parsa nei prossimi mesi, fino alla presentazione ufficiale che ricordiamo avverrà nell’ultimo trimestre del 2022.

