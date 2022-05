Maserati Grecale: già avviata la produzione a Cassino

Nonostante i continui disagi legati all’approvvigionamento di materie prime, presso gli impianti Stellantis la transizione è già realtà. Per quanto riguarda la realizzazione del suv Maserati Grecale la presentazione è slittata da novembre a marzo, a fronte però del via alla produzione che, prevista a giugno, è stata anticipata di alcuni giorni. Dunque, la versione elettrica entro fine anno pare già rivelarsi una promessa mantenuta.

Maserati Grecale: i primi esemplari vedono la luce

Come reso noto da Mirko Marsella della Fim Cisl attualmente a Cassino si fabbricano circa 30 esemplari al giorno di Maserati Grecale. Ma l’obiettivo è di arrivare tra i 160 e i 200 nel mese di giugno. A ogni modo – ha proseguito – è un obiettivo e non ancora una certezza. Del resto, il problema dei semiconduttori permane.

A tal proposito, vi saranno certamente delle nuove fermate e ciò andrà inevitabilmente a incidere sulla salita produttiva dello sport utility. Ma pure in condizioni ordinarie è talvolta difficile centrare il colpo al primo tentativo. Guardando il bicchiere mezzo pieno, il processo è partito e man mano i regimi stanno aumentando, insieme ai modelli già ordinabili, ha evidenziato Marsella.

I progressi compiuti vanno accolti con favore, ma – ha continuato il rappresentante di Fim Cisl – ciò non risolve del tutto le criticità del Cassino Plant. Tocca attendere le nuove uscite, che costituiscono una assoluta garanzia. E l’altra nota positiva sta nel fatto che nel complesso sono già in corso i preparativi per implementare la linea elettrica. Secondo il portavoce sindacale non vi saranno problemi a riguardo nel raggiungimento dei traguardi prefissati. Unica nota dolente, l’incognita dei diversi stop produttivi, pure alla luce del contraccolpi economici sulle buste paga del personale.

Il Maserati Grecale occupa un ruolo di primo piano nella prossima generazione dei veicoli Stellantis. Per la multinazionale andrà ad affiancare, nel comparto del lusso, l’Alfa Romeo Tonale. Vedrà la luce nel centro laziale e sarà acquistabile a partire da circa 70 mila euro. La tecnologia sarà del massimo livello e sarà combinata con performance straordinarie e design accattivante. Il proposito è di entrare nelle grazie della clientela premium, che pretende solo il meglio.