Continental SportContact 7 si aggiudica il Red Dot Award e l’iF Design Award

Con lo SportContact 7, Continental stabilisce un nuovo standard di eccellenza nel design. Infatti, l’ultimo pneumatico sportivo progettato ad Hannover (Germania) ha vinto due dei più prestigiosi premi internazionali: il Red Dot Award: Product Design e l’iF Design Award.

Con le sue prestazioni, l’ammiraglia sportiva di Continental ha convinto non solo gli appassionati di pneumatici, ma anche le autorità di design di tutto il mondo, secondo Enno Straten – Head of Strategy, Analytics and Marketing, Replacement Tires EMEA di Continental.

Continental SportContact 7: lo pneumatico sportivo vince due premi di design importanti

Durante il processo di progettazione, gli ingegneri di Continental hanno cercato di raggiungere tre obiettivi primari: creare una nuova generazione di prestazioni per la già popolare serie SportContact, rendere l’innovazione visibile nel modo migliore possibile e adattare il design alle auto sportive attuali.

La giuria del Red Dot, composta da 48 membri provenienti da 22 Paesi diversi, ha esaminato le creazioni di 60 nazioni candidate al Red Dot Award: Product Design, alla ricerca di design e innovazione di qualità superiore.

La giuria ha scelto i migliori prodotti in base alla loro qualità e al loro design, e il Continental SportContact 7 ha ricevuto un riconoscimento. Secondo la giuria, con i loro progetti le aziende vincitrici hanno aperto nuove strade nel settore del design.

Il Red Dot Design Award è uno dei concorsi di design più importanti al mondo. I partecipanti presentano progetti in tre categorie: prodotti, opere di comunicazione e marchi, prototipi e concept. Il premio Red Dot è riconosciuto a livello internazionale per il design di alta qualità.

Il nuovo pneumatico di Continental ha vinto l’iF Design Award 2022 nella categoria Automobili/Veicoli della disciplina Prodotto, come anticipato all’inizio dell’articolo.

Si tratta di un prestigioso riconoscimento che la più antica organizzazione indipendente di design del mondo, l’iF International Forum Design, assegna una volta all’anno. Lo SportContact 7 ha colpito gli esperti indipendenti, membri di una giuria internazionale, per il suo design unico e la sua utilità. Sono state ricevute un alto numero di candidature per questo premio: i giurati hanno dovuto scegliere tra quasi 11.000 candidature provenienti da 57 Paesi.

Dal 1954, l’iF Design Award è considerato in tutto il mondo un segno di eccellenza nel design. Il premio riconosce i risultati del design in diverse discipline, tra cui prodotti, packaging, comunicazione e servizi, architettura e design di interni, concept professionale, esperienza utente e interfaccia utente. Tutti i progetti premiati vengono presentati sul sito web ufficiale e resi disponibili attraverso l’app iF Design.