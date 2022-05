DS Energy Coach: come funziona l’app per la DS 9 E-Tense

Passare a un’auto elettrificata è facile, ma trovare uno stile di guida che sfrutti al meglio questa tecnologia può richiedere un po’ di allenamento. DS Automobiles aiuta a conoscere le peculiarità dei suoi veicoli ibridi plug-in attraverso l’app DS Energy Coach. Disponibile sulla DS 9 E-Tense, utilizza la raccolta dei dati dall’impianto frenante e la gamification per proporre un’esperienza che ottimizzi l’autonomia e le prestazioni di questo modello.

La casa automobilistica francese ha utilizzato la sua esperienza in Formula E, il campionato riservato alle monoposto elettriche, per sviluppare quest’app, avvalendosi dell’aiuto di Jean-Éric Vergne – pilota del team DS Teechetah e due volte campione del mondo in FE.

DS Energy Coach: l’app che insegna all’utente a gestire la frenata e la decelerazione

DS Energy Coach insegna come utilizzare le fasi di frenata e decelerazione per guadagnare autonomia, cosa fondamentale sui circuiti e nella guida quotidiana. Questa applicazione si basa sulla padronanza della funzione e-Booster proposta dalla DS 9, che carica la batteria utilizzando l’energia generata durante le fasi di frenata o di riduzione della velocità prima che il freno meccanico venga attivato e venga disperso sottoforma in calore.

Questo trainer virtuale raccoglie i dati sul recupero energetico e li mostra sullo schermo. Il pilota può salvarli sotto forma di un elenco di obiettivi e sfidarsi a migliorare i suoi voti giorno dopo giorno. Inoltre, ricorda i suggerimenti come anticipare la decelerazione a seconda dell’ambiente e del traffico e a frenare con la leva del cambio in posizione B, soprattutto su percorsi urbani.

La DS 9 E-Tense 360 4×4 sviluppa 360 CV di potenza e 520 Nm di coppia massima grazie ad un gruppo propulsore ibrido plug-in che abbina due motori elettrici, rispettivamente da 110 CV e 113 CV, con un motore a benzina PureTech da 200 CV. Efficienza, trazione integrale e sensazioni sportive si sposano perfettamente con il design e la raffinatezza francesi che sono il segno distintivo di DS Automobiles.

Progettata per essere goduta, questa versione della DS 9 è dotata di pinze freno nere marchiate DS Performance – la divisione da competizione di DS Automobiles – ed esclusivi cerchi Munich da 20” che ne esaltano il carattere sportivo. Il tocco finale per una berlina come la DS 9, che colpisce per eleganza e packaging e che si distingue nel suo segmento per il suo stile dinamico, è la linea del tetto che scende e si allunga in stile fastback.

Questa versione della vettura gode di un imponente arsenale tecnologico, che include funzioni come il DS Connected Pilot, che anticipa la guida autonoma, o il DS Park Pilot, che consente il parcheggio automatico. In termini di prestazioni spicca il DS Active Scan Suspension, un sistema attivo che rileva e anticipa le imperfezioni della strada per gestire continuamente gli ammortizzatori. Dal canto suo, il sistema di illuminazione DS Active LED Vision si adatta, in larghezza e portata, alle condizioni della strada e alla velocità del veicolo.

All’interno, il comfort e l’attenzione ai dettagli che caratterizza DS Automobiles trovano la sua massima espressione con il concetto DS Lounge e il comfort personalizzato, dove tutti i parametri possono essere regolati per un benessere ottimale.

Non può mancare la ricercatezza dei materiali premium su una vettura come la DS 9 E-Tense, con una plancia completamente rivestita in nappa e con il rivestimento Bracelet sui sedili, ad accompagnare la cura di ogni dettaglio. Infine, i tocchi del vetro, l’alcantara che ricopre interamente il tetto e le alette parasole e le maniglie rivestite in pelle invitano a godersi il ​​viaggio e le sensazioni.