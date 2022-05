Fiat 500: torna leader in Europa tra i BEV

Fiat 500 si conferma un successo commerciale. La vettura completamente elettrica della principale casa automobilistica italiana è tornata ad essere leader nelle vendite tra le auto a zero emissioni in Europa. La versione elettrica al 100 per cento dell’iconico modello di Fiat, che come sappiamo viene prodotto presso lo stabilimento di Mirafiori, il mese scorso nel nostro continente ha immatricolato complessivamente ben 5.524 unità superando un altro modello del gruppo Stellantis e cioè Peugeot e-208.

In Europa ad aprile Fiat 500 è l’auto elettrica più venduta

Le immatricolazioni di veicoli elettrici (BEV e PHEV) scendono dell’1,4% ad aprile 2022 in Europa, a 154.219 unità, il secondo calo anno su anno da aprile 2020. Per la prima volta il mese scorso, Stellantis ha guidato le immatricolazioni OEM di BEV, con 16.600 unità, ovvero il 20% del mercato, superando il Gruppo Volkswagen, il cui volume è sceso del 37% a causa di problemi di produzione nei suoi stabilimenti. Hyundai-Kia ha preso il 15,1% del mercato, segnando un aumento del volume del 61%.

Come dicevamo poc’anzi Fiat 500 è stata in grado di conquistare il primo posto come auto completamente elettrica più immatricolata in Europa ad aprile. Con 5.524 unità, il 69% in più rispetto ad aprile 2021, si è assicurata un vantaggio significativo sulla Peugeot e-208 al secondo posto. La 500, infatti, ha ottenuto la leadership in tre dei cinque grandi mercati europei (Germania, Francia, Italia), oltre che in Svizzera e Lussemburgo. Nella classifica da inizio anno si è classificata terza, battuta solo da Tesla Model 3 e Model Y.

Insomma ancora una buona notizia per questa auto che nei prossimi anni è destinata a rimanere centrale nella gamma di Fiat che comunque introdurrà molte altre novità e che vuole diventare una sorta di Tesla del popolo con le sue future auto elettriche.

Ti potrebbe interessare: Nuove Fiat Panda, Uno, Topolino, Tipo SUV e 500XL: ecco cosa accadrà