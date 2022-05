Stellantis sorpassa Volkswagen: è lei la regina d’Europa

I conclamati problemi di approvvigionamento dei semiconduttori e di altri componenti essenziali hanno creato parecchi disagi all’industria automobilistica. Eppure, ci sono modelli in grado di registrare ancora oggi degli ottimi risultati commerciali. Tra questi spicca la Fiat 500e, per l’ennesima volta in cima alle classifiche commerciali delle elettriche nel mercato europeo, con più di 5.500 immatricolazioni nel mese di aprile. Il contributo apportato ha consentito all’intero gruppo Stellantis di mettere la freccia su Volkswagen. Qualcosa di davvero ragguardevole, giunto nell’assordante silenzio dei piani alti del gruppo italo francese, frutto della fusione tra Fca e Psa.

Stellantis comanda le operazioni ad aprile

La Fiat 500e batte di circa 1.700 unità la cugina Peugeot e-208, mentre sul gradino inferiore del podio sale la Skoda Enyaq. Seguono la Dacia Spring, la Kia Niro, la Volkswagen ID.4, la Hyundai Kona, la Renault Zoe, la Kia EV6 e la BMW i3. Se la Losanga.

La city car di Stellantis prosegue la marcia trionfale, la numero uno in alcuni dei cosiddetti ‘major markets’ – Germania, Francia e Italia -, senza poi dimenticare Lussemburgo e Svizzera. È chiaro che il Lingotto abbia pescato il jolly dal mazzo, attraverso un veicolo perfetto per chiunque abbia un animo ‘urban’, ma non solo.

Ormai la nomea di ‘proposta di nicchia’ sta fin troppo stretto alla vettura. Nel Vecchio Continente l’EV torinese vende ormai la metà della leggendaria Panda (a quota 11.544) e circa il 40 per cento delle versioni della 500 a combustione termica (12.835). Anche se le best seller della Casa rimangano piuttosto lontane, i passi in avanti registrati sono a dir poco incoraggianti.

Nel complesso, il comparto delle elettriche, pur senza tenere il passo di tempo fa, ha registrato un incremento anche ad aprile, toccando quota 83 mila unità, per un più 13 per cento. Un traguardo importante se si pensa all’assenza di Tesla, le cui consegne sono state pianificate per gli ultimi due mesi del trimestre. Al contrario, le ibride plug-in segnalano una flessione significativa, del 15 per cento.

In termini assoluti (ovvero comprensivo di ciascuna delle alimentazioni), Stellantis ha compiuto il sorpasso ai danni del rivale per antonomasia, il Gruppo Volkswagen, con 4 modelli nella Top 10 generale e di questi due sono italiani (500 e Panda).