Le 10 Alfa Romeo più costose di sempre

Alfa Romeo è una casa automobilistica italiana conosciuta per i suoi veicoli eleganti e performanti. L’azienda produce auto dal 1910 e, nel corso degli anni, ha realizzato alcuni modelli davvero iconici. In questo abbiamo deciso di elencarvi le 10 Alfa Romeo più costose prodotte e vendute fino ad ora.

Alfa Romeo 8C Competizione – 2,4 milioni di dollari

L’Alfa Romeo 8C Competizione si presenta come la versione performance dell’auto sportiva 8C. È stata presentata per la prima volta nel 2007 e ne sono stati prodotti solo 829 esemplari (500 coupé e 329 spider). La 8C Competizione è alimentata da un motore V8 da 4.7 litri che produce 450 CV e 470 Nm di coppia massima e può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4 secondi netti.

Alfa Romeo 8C Spider – 1,9 milioni di dollari

L’Alfa Romeo 8C Spider è la versione cabriolet della succitata 8C Competizione. È stata presentata per la prima volta nel 2005 e ne sono stati prodotti solo 329 esemplari, anche se inizialmente ne erano previsti 500. Condivide il propulsore V8, il Ferrari F136 da 450 CV, con la versione Competizione coupé e può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,2 secondi.

Alfa Romeo Disco Volante Spyder – 1,6 milioni di dollari

L’Alfa Romeo Disco Volante Spyder è una versione in edizione limitata dell’Alfa Romeo 8C Spider. È stata prodotta per la prima volta nel 2013 e ne sono stati costruiti soli sette esemplari. Ancora una volta abbiamo sotto il cofano il motore Ferrari da 450 CV della 8C Competizione e permette alla Disco Volante Spyder di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi.

Alfa Romeo Giulia TZ – 1,5 milioni di dollari

L’Alfa Romeo Giulia TZ è stata un’auto da corsa prodotta dall’Alfa Romeo dal 1963 al 1965. Era basata sull’Alfa Romeo Giulia stradale e montava un motore a quattro cilindri da 1.6 litri con una potenza di 170 CV. Ne sono stati prodotti in totale circa 120 esemplari, il che la rende uno dei modelli Alfa Romeo più rari mai prodotti.

Alfa Romeo 33 Stradale – 1,3 milioni di dollari

L’Alfa Romeo 33 Stradale è un’auto sportiva in edizione limitata basata sull’Alfa Romeo Tipo 33 da corsa. Fu presentata per la prima volta nel 1967 e ne furono prodotti solo 18 esemplari. La 33 Stradale vanta un motore V8 da 2 litri che produce 230 CV e può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,6 secondi.

Alfa Romeo SZ (Sport Zagato) – 1 milione di dollari

L’Alfa Romeo SZ è stata un’auto sportiva in edizione limitata prodotta dall’Alfa Romeo dal 1989 al 1991. Ne sono stati prodotti in totale 1036 esemplari ed era alimentata da un motore V6 da 3 litri con 210 CV di potenza. La Sport Zagato poteva accelerare da 0 a 100 km/h in 7 secondi.

Alfa Romeo Montreal – 700.000 dollari

L’Alfa Romeo Montreal è un’auto sportiva prodotta dal Biscione dal 1970 al 1977. Era alimentata da un motore V8 da 2.6 litri con 230 CV e poteva accelerare da 0 a 100 km/h in 7 secondi. Ne sono stati prodotti in totale 3925 esemplari.

Alfa Romeo 164 ProCar – 650.000 dollari

L’Alfa Romeo 164 ProCar era un’auto da corsa unica basata sull’Alfa Romeo 164 stradale. È stata costruita per il Campionato Tedesco Turismo nel 1989 ed era motorizzata con un motore V10 da 3.5 litri con 500 CV. Sono stati prodotti in totale 10 esemplari.

Alfa Romeo 155 V6 TI – 600.000 dollari

L’Alfa Romeo 155 V6 TI era un’auto da corsa basata sulla 155 stradale. Era alimentata da un motore V6 da 2.5 litri che produceva 420 CV e vinse il campionato DTM nel 1993.

Alfa Romeo 2000 Sportiva by Bertone – 500.000 dollari

L’Alfa Romeo 2000 Sportiva era una versione in edizione limitata dell’Alfa Romeo 2000 stradale. Fu presentata per la prima volta nel 1954 e ne furono prodotti solo quattro esemplari (due coupé e due spider). La 2000 Sportiva aveva un motore a quattro cilindri in linea da 2 litri, disposto longitudinalmente, capace di erogare 138 CV a 6500 g/min. Accanto c’era un cambio manuale a 5 marce con rapporti sincronizzati e la trazione posteriore.