Alfa Romeo Tonale: un call center per il feedback dei primi 70 clienti

Ieri presso lo stabilimento Giambattista Vico di Pomigliano è avvenuta la consegna delle prime tre unità di Alfa Romeo Tonale. Con l’occasione Alfa Romeo ha fatto sapere di aver istituito un call center in cui i primi 70 clienti che riceveranno il SUV di segmento C potranno fornire un feedback sulla guida, sulla qualità dei componenti e sull’uso quotidiano della vettura. Questo call center sarà operativo 24 ore su 24.

Si tratta di una novità molto interessante per quanto riguarda Alfa Romeo che come anticipato dal numero uno il francese Jean Philippe Imparato punterà forte sulla qualità e sulla soddisfazione del clienti nei prossimi anni per aumentare le vendite e migliorare la propria reputazione.

Le future auto della casa automobilistica del Biscione a cominciare proprio da Alfa Romeo Tonale dovranno essere impeccabili da questo punto di vista per cancellare brutti ricordi del passato quando le auto di Alfa Romeo oltre ad essere famose per il proprio design e il piacere di guida non sempre venivano indicate come esempi di qualità e affidabilità.

Questa è solo una delle prime novità che riguarderanno Alfa Romeo in futuro. La casa automobilistica milanese vuole diventare un brand premium globale e dunque per esserlo tutto dovrà essere perfetto quando le nuove auto arriveranno sul mercato. Questi primi 70 clienti dunque attraverso le proprie osservazioni e consigli forniranno un prezioso aiuto per rendere le auto del Biscione sempre più impeccabili.

Ricordiamo che Alfa Romeo Tonale è ora disponibile con due varianti del motore 1.5 Hybrid, da 130 e 160 CV abbinate al cambio automatico, e nei quattro allestimenti Super, Sprint, Ti e Veloce. I prezzi partono da 35.500 euro.

