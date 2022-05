Peugeot 308 e Opel Astra: quattro stelle Euro NCAP

L’istituto di sicurezza Euro NCAP ha testato nei giorni scorsi sei nuovi modelli. Naturalmente, la filiale europea di Global NCAP lo ha fatto nel contesto dei test di sicurezza. Quattro dei sei modelli testati sono tornati a casa con il punteggio massimo raggiungibile di cinque stelle. Due nuovi arrivati ​​si sono dovuti accontentare di quattro stelle: Peugeot 308 e Opel Astra.

4 stelle nei crash test di Euro NCAP per Opel Astra e Peugeot 308

Euro NCAP ha valutato le caratteristiche di sicurezza e la resistenza agli urti di Kia EV6, Mercedes-Benz Classe C, Volvo C40 Recharge e Volkswagen Multivan con il punteggio massimo di cinque stelle. Le nuove Peugeot 308 e Opel Astra non appartengono a questo fortunato club, le due nuove vetture compatte di taglia media di Stellantis hanno infatti ricevuto entrambe quattro stelle.

La Peugeot 308 e Opel Astra sono state criticate da NCAP per la “protezione marginale” del torace di guidatori di media e piccola taglia durante gli urti laterali e frontali. La mancanza dell’airbag tra i sedili anteriori è stata anche una delle ragioni per cui il duo di Stellantis non è tornato a casa con il punteggio massimo.

La sesta generazione di Opel Astra e la terza generazione di Peugeot 308 sono entrambe basate sulla piattaforma Stellantis EMP2 e, ovviamente, ottengono punteggi molto simili in tutte e quattro le aree di valutazione.

Sia l’offset test che il crash test a tutta larghezza hanno evidenziato una protezione marginale da lesioni toraciche per i conducenti medi maschi e femmine, e nessuna delle due auto era dotata di un airbag centrale per la protezione dagli urti sul lato opposto, una contromisura che è sempre più comune sulle auto moderne.

Entrambe le auto offrono molte tecnologie per evitare gli incidenti, ma non includono alcuni degli ultimi progressi introdotti sul mercato. Le valutazioni a quattro stelle delle auto si applicano anche alle loro varianti PHEV.

